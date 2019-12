AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-07 10:06:39

De første billeder af MSI Z370 Godlike Gaming bundkortet spottet på Google

De første billeder af MSI Z370 Godlike Gaming bundkortet spottet på Google, og vi bliver præsenteret for et bæst af et bundkort, hvor intet er overladt til tilfældighederne.

MSI Z370 Godlike Gaming bundkortet er designet til Intels 8th Gen Coffee Lake processorer, hvilket betyder et bundkort bygget til nyeste LGA 1151v2 socket – en LGA 1151, som har fået åbnet op for flere elektriske baner. MSI Z370 Godlike Gaming byder på et 18 phase VRM strømdesign, som trækker saft fra 2 x 8 pins, som blandt andet nedkøles via et kæmpe heatzink og en smart udviklet heatpipe køler.



Det nye flagskib fra MSI, er monteret med fire DDR4 DIMMs, som er prydet med stålforstærket brackets. Af udvidelser finder vi et hav af muligheder som fire PCIe 3.0 x16 slots, som igen er forstærken som RAM DIMMs, 1x PCIe 3.0 x1 slot til M.2 expansions, 3x M.2 slots, hvoraf 2 er fuldudnytte mht. den fysiske størrelse, og igen finder vi stålforstærkning med et M.2 shield, som blandt andet hjælper med at holde varmen nede. Oveni hatten får du et M.2 riser kort med i bundlen, som du har mulighed for at udvide med flere M.2. Det er tilmed gjort plads til to M.2 riser kort, hvis du vil gå full monty.



MSI har også bygget MSI Z370 Godlike Gaming bundkortet med 6x SATA III porte, en U.2 port og en USB 3.1 Type-A samt 2x USB 3.0 front panel headers, 3x USB 2.0 front panel headers, og et hav af switche til overclocking direkte på bundkortet i det ene hjørne

Naturligvis prydes MSI Z370 Godlike Gaming bundkortet med RGB, og så tyder det på MSI har valgte at integrerer en Xtreme Audio DAC.



De resterende informationer har vi stadig til gode, men naturligvis kommer MSI Z370 Godlike Gaming til test på Tweak.dk meget snart.



Prisen er stadig ukendt, men vil nok befinde sig i den høje ende.