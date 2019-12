AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-16 08:29:29

Det første Z390 bundkort spottet

Det første Z390 bundkort er spottet via SiSoft Sandra databasen, og derfor kunne man forvente bundkortsproducenterne allerede er igang med at teste de første bundkortkort baseret på Intels nye Z390 chipset.

Samme SiSoft Sandra database løftede også sløret for Intel B360-baset bundkort i sidste måned, så derfor kommer det ikke som nogen overraskelse vi igen ser de første spæde informationer via SiSoft Sandra databasen.



Informationerne er opsnappet hos Videocardz.com, og Z390 bundkortet hedder i denne omgang SuperMicro C7Z390-PGW. Processoren brugt til at teste med, er uden tvivl også et tegn på nye SKU er på vej fra Intel fra 8th generation Core Cofee Lake-S processorer – dog uden det er muligt at sætte yderlige prædikat på.



Forventet release på Z390 peger i retning af andet kvartal af 2018, men mon ikke vi får mere nyt om Z390 bundkortene under CES 2018.