AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-25 11:43:04

EVGA Z370 Micro bundkort lanceret

Er kravet om et mindre computersystem, hvor du stadig gerne vil være med på beatet inden for nye teknologier og features, så kunne du meget vil kigge i retning af EVGA Z370 Micro.

Er kravet om et mindre computersystem, hvor du stadig gerne vil være med på beatet inden for nye teknologier og features, så kunne du meget vil kigge i retning af EVGA Z370 Micro. Bygget på EVGA's mATX form-factor, og baseret på Intels Z370 chipset, er Z370 Micro nu klar til køb blandt andet via producentens egen webshop.



Allerede i oktober annoncerede EVGA ankomsten af Z370 FTW, Z370 Classified K, og Z370 Micro, og først på dette tidspunkt, ser sidstnævnte Z370 Micro bundkortet altså dagens lys.

Sammen med Z370 Micro, kan du monterer Intels seneste LGA 1151 Core i7/i5/i3 Coffee Lake CPU’er, og altså denne gang på mATX formatet.



EVGA Z370 Micro, er som skrevet et mATX bundkort, og fylder ikke mere end 24x24cm.



På trods af de begrænset fysiske rammer, får man stadig et 6-layer PCB, 100 procent Solid State kondensatorer, onboard Clear CMOS, Power og Reset knapper, on-board CPU temperaturovervågning samt 11 faset Digital VRM med 8 VCORE design og en External Clock Generator.



Et sted du kommer til at opleve begrænsning, er på antallet af RAM DIMMs, da EVGA Z370 Micro kun er udstyret med to DDR4 4133MHz+ DIMM slots. Begge DIMMs understøtter dog op til 32GB.



Af SATA 6Gbps finder vi seks, to M.2 slots, to PCI-Express x16 slots og et enkelt PCI-Express x4 slot.



EVGA har ligeledes udstyret Z370 Micro bundkortet med Intel Gigabit NIC, integreret Intel 802.11AC Wi-Fi med Bluetooth, Realtek ALC1220 7.1-channel HD audio og RGB header understøttelse.



Z370 Micro er også designet med nøje udvalgt sted til 24 pins ATX stikket og AUX 6 pins PCIe power konnekters med PCB outs for at imødekomme det meget specielle segment som mATX basalt set er.



Det er muligt at købe EVGA Z370 Micro via producentens egen webshop, og det er prissat til US $179.99.



Læs flere Nyheder om Bundkort