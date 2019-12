AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-07 12:37:24

EVGA fremviser deres nye Z370 bundkort til Coffee Lake processorer

EVGA hopper naturligvis med på Intels nye Coffee Lake lineup med helt nye Z370 bundkort, som er spækket med features.

I kølvandet på Intels nye 8th generation Core Coffee Lake serie af processorer, følger producenterne selvfølgelig trop med nye Z370 bundkort. Blandt disse finder vi populære EVGA, som løfter sløret for deres nye Z370 lineup, som indbefatter flagskibet Z370 Classified K, EVGA Z370 FTW, og et nyt mATX Z370 Micro bundkort.



De nye Z370 bundkort understøtter dermed Intels nyeste LGA 1151 Core i7/i5/i3 Coffee Lake processor, og understøtter oven i hatten Optane.



De nye Z370 bundkort bygges blandt andet med den populære metalforstærkning på PCIe og DIMM slots, har multiple RGB headers, M.2 slots, dual-BIOS, Killer DoubleShot Pro network, external clock generator, og nye bundkort layout, er også en del af herligheden på Z370 bundkortene.



EVGA skriver:



New layout that includes cut-outs for some power connectors, which may avoid compatibility problems with cases and tight spaces as well as better cable management



Flagskibet Z370 Classified K og Z370 FTW, minder meget om hinanden, når det handler om bundkort features inkl. ATX form-faktoren med 6-layer PCB, support for op til 64GB DDR4-4133+ RAM i fire DIMM slots, samme PCIe layout med tre PCI-Express x16 slots (understøtter SLI+PhysX) samt tre PCI-Express x1 slots, tre M.2 slots, seks SATA 6Gbps porte, seks fan headers – listen er næsten uendelig!



Z370 Classified K, er udstyret med et high-end 13-phase Digital VRM med 100% Solid State kondensatorer, et indbygget built-in RGB I/O cove, som også kan prale med on-board RGB headers, External Clock Generator, on-board Clear CMOS, Power, og reset knapper. Vi finder også on-board CPU Temperature Monitor, dual-Gigabit LAN med to Killer Gigabit NIC og DoubleShot Pro og Creative Sound Core3D 5.1 Channel HD audio.



Z370 Classified K er konstrueret med et heatsink design, som dækker bunden og bundkortet fra EVGA.

Sammenlignet med Z370 Classified K, benytter Z370 FTW sig af en mindre 11-phase VRM, et enkelt Intel i219V Gigabit NIC, og Realtek ALC1220 7.1 Channel HD audio.

Det nye EVGA Z370 Micro, mATX bundkort, er designet med same 6-layer PCB, og Z370 Micro benytter sig også af 100 % Solid State kondensatorer, on-board Clear CMOS, Power, on-board CPU Temperature Monitor, og et 11-phase Digital VRM design med otte VCORE faser.

Grundet den mindre fysiske størrelse, har EVGA Z370 Micro mATX bundkortet kun to DDR4 4133MHz+ DIMM slots, som understøtter op til 32GB max, seks SATA 6Gbps porte, to M.2 slots, to PCI-Express x16 samt en enkelt PCI-Express x4 slot. Vi finder også Intel Gigabit NIC og integreret Intel 802.11AC WiFi med Bluetooth, Realtek ALC1220 7.1-channel HD audio, RGB header og meget meget mere.



Her har EVGA også valgt brug af føromtalte PCB cut-outs på bade AUX PCIe 6 pin og vinklet 24-pin ATX power connectors, som er kærkommen i mindre kabinetter.

Du kan læse mere HER