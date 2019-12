AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-16 12:02:18

GIGABYTE X399 Aorus Xtreme AMD Threadripper 2 bundkort annonceret

GIGABYTE er en af de helt store fisk i vandet inden for hardware, og i kølvandet på AMD’s anden generation Threadripper lancering, kommer vanen tro et hav af bundkortslanceringer, og deriblandt finder vi også GIGABYTE.

GIGABYTE er en af de helt store fisk i vandet inden for hardware, og i kølvandet på AMD’s anden generation Threadripper lancering, kommer vanen tro et hav af bundkortslanceringer, og deriblandt finder vi også GIGABYTE.



GIGABYTE X399 Aorus Xtreme AMD Threadripper 2 bundkortet, er unægtelig henvendt til computer entusiasten/overclockeren, om ønsker hardware sammensat fra den øverste skuffe, og her plejer deres Aorus familie ikke at svigte.



X399 Aorus Xtreme AMD Threadripper 2 er prissat til $449, og udviklet specielt med henblik på AMD’s seneste Threadripper 2 processorer, og dermed i stand til at håndtere den høje TDP på 250W.



GIGABYTE skriver følgende:



The X399 Aorus Xtreme motherboard It is equipped with 10+3-phase VRM featuring 50A IR3575 power ICs, solid state inductors, and polymer aluminium electrolytic capacitors, SocketTR4, Supports AMD Ryzen Threadripper 2 (24core/250W) CPU, DDR4, Quad-Channel, 8 DIMMs, ECC/R-DIMM support, Upgraded Power Solution with 10+3 IR Digital Power for Stable OC and 40% Heat Dissipation Enhance with Pure Copper Fin-Array Heatsink & Direct Touch Heatpipe. Together with 7.1-channel subsystem is based on Realtek’s ALC1220-VB codec outfitted with the ESS9118EQ DAC that features a 125 dB SNR and supports popular lossless formats, such as FLAC and ALAC.

Image credit: Anandtech



Læs resten af nyheden på Anandtech HER