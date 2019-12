AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-24 11:25:57

GIGABYTE releaser Z270X-DESIGNARE

Med release af GIGABYTE Z270X-DESIGNARE, bliver vi præsenteret ikke alene for et super visuelt veludført bundkort fra producentens populære DESIGNARE, men også for en ny teknologi fra GIGABYTE.

GIGABYTE løfter sløret for et visuelt veludført bundkort ved navn Z270X-DESIGNARE, som tilmed byder på en imponerende liste af features. Dermed føjer GIGABYTE endnu et bundkort til deres Z270 familie, og denne gang har de virkelig været kreativ på designet, som naturligvis også byder på et hav af RGP leds.



Første gang vi blev introduceret til DESIGNARE serien, var på deres Intel 100 Series Chipset, som blev en del af promoveringen af Nvidia Quadro, og nu er næste skud altså klar fra deres produktionsrækker.

Det nye Z270X-DESIGNARE bundkort, bygges på et PCB, hvor GIGABYTE har tilført en sølvlegering, og ganske som på første udgave, trækker den nye 200 series DESIGNARE bundkort understøttelsen af Nvidia Quadro med sig i kølvandet

Henry Kao, som er Vice President i deres Motherboard Business division, tilknytter følgende kommentar til Z270X-DESIGNARE release:

"Content creators need a high-performance platform that can keep up with the inventive minds as they craft their masterpieces,"

“GIGABYTE DESIGNARE motherboards is not only the ideal canvas for any artist, but it also has the technology to transfer media via the newest standards, USB 3.1”

Her til udtaler GIGABYTE, at deres nye Z270X-DESIGNARE bundkort, er det første bundkort globalt, der føjer en onboard USB 3.1 header til på bundkortet.

Key Features på Z270X-DESIGNARE





- Supports 7th/ 6th Generation Intel Core Processors

- Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs

- Front USB 3.1 Gen 2 Header

- Fast USB 3.1 Gen 2 with USB Type-C and Type-A

- 3-Way Graphics Support with Dual Armor and Ultra Durable Design

- Dual NVMe PCIe SSDs in RAID 0 Support

- NVMe PCIe Gen3 x4 U.2 Connector

- Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 and SATA interface

- Intel Optane Memory Ready

- ALC1220 120dB SNR HD Audio with Smart Headphone Amp

- Intel GbE LAN with cFosSpeed Internet Accelerator Software

- USB DAC-UP 2 with Adjustable Voltage

- RGB FUSION LED Light Show Design

- Swappable Overlay for Accent LED

- Smart Fan 5 features Multiple Temperature Sensors and Hybrid Fan Headers

- Silver Alloy Coated PCB Design

- Lightning-Fast Intel Thunderbolt 3 AIC Support

- GIGABYTE UEFI DualBIOS

- APP Center Including EasyTune and Cloud Station Utilities



Der er stadig ingen priser omtalt på det nye Z270X-DESIGNARE bundkort fra GIGABYTE, men prisen bliver sikkert høj.