AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-02 08:58:32

Gigabyte Fremviser Nyt Mini-ITX Z370N WiFi Bundkort

På trods af den lille formfaktor på 17x17cm og dermed mini-ITX form faktor, er det nye Gigabyte Z370N WiFi bundkort spækket med fede features ud over understøttelse af Intels Core Coffee Lake CPU’er.

Gigabyte melder et nyt spændende Z370 klar, som er bygget på Intels seneste chipset og navngivet Gigabyte mini-ITX Z370N WiFi.



Gigabyte Z370N WiFi bundkort understøtter op til 32GB DDR4-4400 RAM via de to indbygget DIMMS, og vi finder også et enkel PCI-Express x16 slot, fire SATA 6Gbps og to M.2 slots (en placeret på bagsiden af bundkortet) understøttelse af Intels Optane samt RAID 0, RAID 1, RAID 5, og RAID 10 .

Af features finder vi Intel Gigabit Ethernet, integreret 802.11ac dual-band Wi-Fi med Bluetooth 4.2, Realteks ALC1120 7.1 kanals audio chip, HDMI og DisplayPort til IGP og otte USB 3.1 porte, gen1 og en enkelt USB 3.1 Type-C port.



Gigabyte Z370N WiFi bundkortet, er også udstyret med Gigabytes Ultra Durable, PCIe Armor på PCIe portene, Black Solid CAPs og DualBIOS, Gigabyte Smart Fan 5, samt deres RGB Fusion feature med specieludviklet RGB headers på både 5V og 12V RGB LED strips.



Vi har ikke kunne finde prisen på Gigabyte Z370N WiFi bundkortet og det samme med den officielle tilgængelighed i butikkerne.