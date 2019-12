AUTHOR : Lars

2017-06-06

Her er de nye EVGA X299 bundkort fra Computex 2017

EVGA er klar med nye X299 bundkort, og under Computex 2017 fremviste de hele paletten af nye bundkort, som omfatter X299 Dark, X299 FTW og et nyt ATX X299 Micro blandt flere.

EVGA X299 Dark bliver toppen af kransekagen, og dermed deres nye flagskib. EVGA X299 Dark, er udstyret med et nyt aktivt kølingssystem, som blandt andet sørger for at senderluft henover 2 M.2 slots og området, hvor harddiskene er placeret. Bundkortet udstyres med triple BIOS support, on-board voltage display, en 10 zonet temperature overvågning, dual Gigabit Ethernet og meget andet lir.

EVGA X299 Dark, er et EATX bundkort, som er designet med et 12 layer PCB, og bygget med et 14 faset digital VRM, som trækker strømmen fra 2 stk. 8 pin EPS connectors. EVGA X299 Dark har 4x DIMMs, som understøtter 64GB DDR4-4133 i quad-channel, rigelig med PCIe slots til 4-way SLI, 8x SATA 6Gbps samt 2x U.2 porte (32Gbps). Der er også blevet plads til 2x key M og 1x key E M.2 slots, og så kommer stakken af USB porte som perler på en snor, hvor vi blandt andet finder 2x USB 3.1 Type-A/Type-C porte.

Flytter vi blikket til det nye EVGA X299 FTW, så indtager denne model bestemt også en vigtig plads lige under føromtalte flagskib. Som med EVGA X299 Dark, er EVGA X299 FTW også baseret på EATX, og bundkortet suger strømmen fra 2 stk. 8 pin EPS12V connectors, og selvsamme 14 faset digital VRM strømdesign som EVGA X299 Dark. EVGA X299 FTW bundkortet, er dog ikke designet med aktiv køling til M.2 og harddiske, og understøtter modsat EVGA X299 Dark, kun 3-way SLI og dual BIOS.

EVGA X299 FTW bundkortet har 8 DIMMS, som understøtter op til 128GB DDR4-4133 i quad-channel setup, 8x SATA 6Gbps, 2x U.2 32Gbps porte, 2x M.2 porte, on-board temperatur monitor, og som med EVGA X299 Dark, finder vi en flot præsentation af USB tilslutninger. EVGA X299 FTW er også udviklet med et RGB I/O cover og RGB chipset heatsink.

Vi finder også Killer E2500 Ethernet på bundkortet sammen med Intel Gigabit one.

EVGA fremviste også et nyt X299 Micro bundkort, som på trods af størrelse, er ganske godt udstyret.

X299 Micro bundkortet, er bygget med et 12-phase VRM, som forsynes via en 8 pins EPS og 24 pins connectors. Bundkortet understøtter op til 64GB DDR4-4133 RAM fordelt i 4 DIMMS, on-board temperatur monitor, 802.11ac dual-band Wi-Fi, Intel Gigabit Ethernet, 1x key M 80mm M.2 slot samt 1x key E M.2 slot, 6x SATA 6Gbps, 1x U.2 32Gbps port, 8x USB 3.0 og 2x USB 3.1 m.v.

Priserne på de nye EVGA X299 bundkort er stadig ukendt, og det forlyder priserne først omtales efter Intel lancerer deres kommende Core X 29 juni 2017.

