Her er det nye ASRock X299 OC Formula bundkort

Markedet oversvømmes pt. med nye bundkort henvendt til både AMD og Intel baseret chipsets, og et bevis på dette, er endnu et udspil fra ASRock med deres nye ASRock X299 OC Formula

ASRock sender et nyt X299 bundkort på gaden i form af ASRock X299 OC Formula bundkortet.

Det nye ASRock X299 OC Formula bundkortet byder på det ASRock kalder for “rock solid”, som groft sagt referer til et 13 faset CPU VRM design, som åbner op for solide overclocking muligheder og stabil performance ved lave temperaturer. Her til byder ASRock X299 OC Formula bundkortet på to strømfaser udelukkende med henblik på hukommelsesstabilitet.



ASRock skriver selv:



Get the maximum memory performance! The X299 OC Formula is dedicatedly designed with a special 8-layer PCB layout that makes it possible to support Quad-Channel memory technology (one dimm per channel). Users may expect to reach a jaw dropping DDR4 4600Mhz frequency. ASRock’s OC master Nick Shih can even rocket DDR4 memory’s performance to an amazing 4800Mhz merely with air cooling on X299 OC Formula.



What’s more exciting, this superb overclocking motherboard can even meet the fastest XMP profile modules. ASRock is all trilled to announce that our X299 OC Formula is the world’s first and only motherboard that supports the soon-to-be-announced DDR4 4500 XMP profile DRAM modules with Intel Kaby Lake-X processors. DRAM makers such as Corsair, G.Skill and Team Groups are all working closely with ASRock to let extreme geeks enjoy the maximum memory performance from your rig!



