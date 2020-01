AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-06-17 07:36:36

LEAK - AMD X590 bundkort er undervejs

AMD har for nylig præsenteret deres Ryzen 3000-processorer og dertilhørende X570 bundkort, men nu ser det ud til at vi snart får et mere premium X590 bundkort at se.

X590 bliver dermed det ypperste AMD kan præstere når det kommer til bundkort, der understøtter deres kommende Ryzen 3000 processorer.

Ifølge et opslag på forummet Computerbase, er X590 bundkortet blevet opdaget i bios filerne til en et Gigabyte X570 bunkort.



De kommende X590 bundkort rygtes til at blive noget dyrere end X570, med flere ”top of the range” features, bedre overclocking support, forbedret I/O, og muligvis 4 ekstra PCIe 4.0 lanes (ift. X570).

Med alle disse features og de højere priser, lyder X590 chipsettet bestemt som noget der bevæger sig ind i entusiast-segmentet, hvor bundkortet måske først overvejes, når man vil investere i de high-end Ryzen 9 3900X og Ryzen 9 3950X processorer.

Sidste år var der også rygter om at AMD ville lancere et entusiast-grade bundkort – X490, men planerne lød til at blive skrottet, grundet en for høj pris.

Hvorvidt AMD introducerer et X590 bundkort er endnu ikke bekræftet, og stadig kun rygter, men sandsynligheden virker større sammenlignet med sidste år, nu hvor vi også har nogle ekstremt potente og premium Ryzen 9 processorer på banen, for første gang.

Billeder og kilder: Wccftech, Guru3d, Hothardware