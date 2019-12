AUTHOR :

MSI H310-F Pro - 13 slot mining bundkort afsløret

Selvom de gyldne tider inden for kryptovaluta er stilnet lidt af, lanceres der stadig mange hardware komponenter henvendt til crypto currencies mining, og heriblandt fra MSI. Denne gang ser et nyt mining bundkort dagens lys i form af MSI H310-F Pro.

Det nye MSI H310-F Pro bundkort giver mulighed for ikke mindre end 13 GPU’er til mining, og H310-F Pro understøtter nyeste Coffee Lake processorer via et LGA1151 socket.



MSI mining bundkortet er bygget med 12 PCIe x1 og et full-sized PCIe x16 slot, som den vej åbner op for montering af 13 GPU’er på samme bundkort.



Antallet af GPU’er på H310-F Pro bundkortet, gør også der stilles krav til strømtilførslen, og har har MSI monteret Molex power connectors for at kunne forsyne med nok strøm til alle GPU’er.



Af andre features kan nævnes 2 stk. DDR4 DIMMs og 4 stk. fan connectors. En del af fokus fra MSI på deres H310-F Pro 13 Slot mining bundkort, har været en unik BIOS, som er optimeret mod netop cryptomining.



Vi har ikke kunne finde priser eller officiel release dato.