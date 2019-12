AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-25 18:16:54

MSI X399 GAMING PRO CARBON AC officielt annonceret med WOW faktor

Meet the Experts webinar løftede sløret for mange nye X399 bundkort, men især MSI stjal fokus fra medierne, og her er det fremvist.

Vi omtalte igår en nyhed: ASUS, Gigabyte, MSI og ASRock løfter sløret for X399 bundkort i morgen hos AMD, hvor datoen var 25/7 2017. Dagen hedder nu 25/7, og AMD partnerne har endelig fremvist deres X399 bundkort, og især MSI var i fokus.

MSI fremviser for første gang deres spritnye MSI X399 GAMING PRO CARBON AC Ryzen Threadripper bundkort, og vanen tro, er der dømt visuel eyecandy.



Det nye MSI X399 GAMING PRO CARBON AC er et absolut hign-end X399 bundkort, som blandt andet frister med udskiftelige heatsink covers, et 13-phase power design, 3 stk. M.2 slots og fire stål-forstærket PCIe slots. MSI står ikke tilbage for at kalde MSI X399 GAMING PRO CARBON AC for deres første AMD high-performance desktop bundkort.



Resten af specs, priser m.v. er stadig ukendte. Det gode er, at Tweak.dk får dyret til test meget snart.