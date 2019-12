AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-26 13:10:45

MSI annoncerer de bundler 3 af deres bundkort med 16GB Optane SSD

MSI har besluttet sig for at bundle 3 af deres bundkort med Intels populære Optane. Der blive tale om et 16GB kit af deres Intel Optane Memory M.2 modul.

MSI har besluttet sig for at bundle 3 af deres bundkort med Intels populære Optane. Der blive tale om et 16GB kit af deres Intel Optane Memory M.2 modul, som sælges sammen med deres Z270 Tomahawk, B250M Bazooka samt deres seneste Pro Series bundkort, MSI B250M Pro. Eneste anke er muligheden er kortfristet ifølge MSI selv.



De 3 bundkort bliver en del af en OPT BOOST kampagne, hvor omtalte bundkort pre-konfigureres med en 16GB Intel Optane SSD inden du modtager bundkortet.



Intels Optane produkter er lanceret i 16GB og 32GB varianter, og kan i følge Intel tilbyde op til 16x den hastighed vi kender fra en harddisk. En lille note inden du går shop-amok, så virker Optane kun med Intels Kaby Lake Core i3 processor og op samt med Intel 200 chipsets.



Det nyheden ikke kan bekræfte, eller sågar vores MSI kontakter er, hvornår og hvor disse bundles sendes i udbud.



Vi holder et vågent øje med yderlige informationer.

Læs resten af nyheden HER

Credit: MSI - digiteltrends