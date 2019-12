AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-19 08:32:12

MSI annoncerer et nyt X299 TOMAHAWK ARCTIC bundkort

Hvis der er noget der fanger opmærksomheden blandt nørder, så er det produkter der skiller sig ud fra mængden, hvilket må siges at være tilfældet med her. MSI løfter sløret for et nyt X299 TOMAHAWK ARCTIC bundkort, som er designet i hvid.

En af de helt store fisk i vandet inden for hardware, er uden tvivl MSI, og de showcaser nu en White Edition af deres X299 TOMAHAWK, som bærer navnet ARCTIC. MSI benytter sig af det samme design fra TOMAHAWK, så eneste udskiftning er rent faktisk farveladen.

MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC byder altså på blandt andet 4x PCI-Express x16 slots, 2x PCIe 1x og 2x M.2 slots. MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC er ikke det første bundkort med hvidt tema, da vi allerede under Computex så et hvidt motherboard fra Colorful med deres iGame X299, som dog var EATX, hvor MSI benytter sig af ATX formfaktoren.

Specifikationer:



- Model Name: X299 TOMAHAWK ARCTIC

- Segment: Arsenal GAMING

- CPU support: Supports New Intel® Core™ X-series Processor Family

- CPU socket: LGA 2066

- Chipset: Intel® X299 Chipset

- Graphics Interface: 4 x PCI-E 3.0 x16 slot, 3-way SLI / CrossFire

- Memory support: 8 DIMMs, Quad Channel DDR4-4266+MHz; Dual Channel DDR4-4500+MHz

- Expansion slots: 2 x PCI-E 3.0 x1 slots, SATA / M.2 / U.2 8x SATA 6Gb.s ports, 2x Turbo M.2 slots, - 1x Turbo U.2 connector

- Intel® Optane™: Intel® Optane™ Memory Ready

- USB 3.1: Gen2 3 x USB 3.1 Gen2 (Type A+C)

- USB 3.1: Gen1 8 x USB 3.1 Gen1

- USB 2.0: 7 x USB 2.0

- LAN: Intel® I219-V Gigabit LAN

- Audio: 7.1 Channel

FEATURES:

- M.2 SHIELD FROZR: Strengthened built-in M.2 thermal solution. Keeps M.2 SSDs safe while preventing throttling, making them run faster.

- Designed for Extreme Performance: TURBO SOCKET with GAME BOOST, DIGITALL POWER Design

- Lightning Fast Game experience: TWIN TURBO M.2 with M.2 Shield FROZR and Intel Optane Memory

- Ready, Turbo U.2, LIGHTNING USB 3.1 GEN2

- GAMING LAN with LAN Protect, powered by Intel® : The best online gaming experience with lowest latency and bandwidth management

- AUDIO BOOST 4 with NAHIMIC 2+: Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive gaming experience

- MULTI-GPU: With STEEL ARMOR PCI-E slots. Supports 3-Way NVIDIA SLI™ & 3-Way AMD crossfire™

- SYSTEM SAVER: 3 easy to use options to successfully boot your system again.

- VR READY and VR BOOST: Best virtual reality game experience without latency, reduces motion sickness. Supports Nahimic VR & TriDef VR.

KILDE: MSI