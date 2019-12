AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-03 19:35:27

MSI fremviser nyt X370 Gaming Pro Carbon AC

MSI sender nyt gamer bundkort på markedet i form af X370 Gaming Pro Carbon AC

Gamer-bundkorts familien bliver udvidet hos MSI med deres nye MSI X370 Gaming Pro Carbon AC, som er aimet efter de nye AM4 bundkort fra AMD.

Netop gamer bundkort er et af producentens fokus områder, og denne gang sender MSI et nyt AM4 bundkort på markedet, som tilmed skulle være prisvenligt set ud fra det er en high-end bundkort, og tilmed er designet med overclocking i kikkerten.

X370 Gaming Pro Carbon AC er som omtalt designet tile n AMD AM4 socket powered med en 10 + 2-phase power VRM koblet på 4 DIMM slots, som understøtter på til 64 GB DDR4 @ +32 00 MHz RAM. Her til kommer 3 PCI-Express 3.0 x16 slots, hvor af to er forstærket med en stållegering (x16 / x16) ydermere finder vi 3x PCIe 3.0 x1. Af tilslutninger på lagerfronten, finder vi 2x M.2 PCIe x4 porte, hvor af den ene er udstyret med et M.2 Shield for at holde temperaturen nede. X370 Gaming Pro Carbon AC er ligeledes designet med 6x SATA III 6.0 Gbps porte.

Vanen tro, er det nye gamerbundkort udstyret med RGB LED lys på chipsettet, I / O panelet, og flere andre steder på bundkortet.

Det nye MSI X370 Gaming Pro Carbon AC gaming bundkort byder også på 2x USB 3.1 Gen 2 (Type-A + Type-C), 4x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0, 2x video outputs (HDMI 2.0 og DVI, en PS / 2 combo port, Intel I211AT Ethernet connector, Wi-Fi 802.11ac dual-band samt Bluetooth 4.2 designet af Intel. På lydsiden finder vi et Realtek ALC1120 codec,

MSI X370 Gaming Pro Carbon AC rammer ifølge MSI en pris under 200 euro, hvilket bestemt gør det ganske attraktivt, når segmentet er gamer bundkort.

MSI X370 Gaming Pro Carbon AC specifikationer: