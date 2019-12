AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-22 12:15:51

MSI gør klar til den nye A-XMP teknologi til AMD Ryzen bundkort

For at opnå bedre stabilitet og performance på RAM via AM4 bundkort, så søsætter A-XMP teknologi til AMD Ryzen bundkort

MSI gør klar til at sende AM4 bundkort på markedet med deres nye A-XMP teknologi, hvis rolle basalt set handler om at kunne tilbyde brugerne, at kunne optimere bedst mulige settings for deres DDR4 RAM med et enkelt klik. A-XMP teknologien skal gøre både stabiliteten og performance får fuld opmærksomhed for at minimere potentielle problemer forbundet med netop et følsomt område som RAM er i et system.

MSI har besluttet sig for integrationen af deres A-XMP teknologi, skal søsættes sammen med nyeste AMD Ryzen, og folkene hos Overclock3D.net site, har nu spottet flere AM4 bundkort, som netop drager nytte af denne nye teknologi fra MSI. Alt tyder på alle AM4 bundkort bliver udstyret med omtalte, og har man ikke allerede A-XMP teknologien på bundkortet, så skulle det komme via en ny BIOS opdatering.

Den populære producent er ligeledes klar til at sende 6 nye AM4 bundkort på gaden, som blandt andet indbefatter deres nye high-end X370 Krait Gaming og X370 SLI Plus bundkort, som begge er designet på en standard ATX formfaktor, samt understøtte SLI/Crossfire, være udstyret med Turbo M.2 Steel Armor porte sammen med MSI PCI-E Steel Armor og bunker af gaming orienteret features.

Vanen tro fra MSI, så har de også fundet plads til deres flotte all-white socket AM4 bundkort, som denne gang består af B350 Mortar Arctic og B350 Tomahawk Arctic.

Begge baseret på et B350 chipset, hvor de hvide tema er et oplagt trækplaster for mange.

Der lanceres også 2 entry-lever bundkort i form af B350 Bazooka og B350 PCMate, some r skrabet mht. features, men som igen også gør prisen kan holdes nede.

Ens for alle nyhederne skulle være officiel release i april. Vi har ikke kunne opsnappe priserne.