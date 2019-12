AUTHOR :

MSI præsenterer MEG Z390 ACE til Coffee Lake Refresh

Videocardz står bag informationerne, og hovedrollen indtages af MSI. Producenten vil senere i dag tager tæppet af deres nye Z390 model fra MSI MEG serien, en selvudnævnt ultra-enthusiast series, som inkluderer to bundkort, GODLIKE og ACE.

GODLIKE har redaktionen tidligere stiftet bekendtskab med, og der er tale om et ganske DYRT bundkort med nogle helt unikke features.



MEG Z390 ACE bliver en budgetvenlig version vs. GODLIKE, og vil mangle nogle features og bundle dele, som er en del af GODLIKE bundkortet som f.eks. M.2 expansion kort og ”Streaming” kort. ACE kommer også uden en onboard OLED skærm, som vi finder på GODLIKE ved siden af dets 24-pin power connector.



Det billigere MEG bundkort designes også kun med et enkelt M.2 shield, hvor vi på GODLIKE i 2018 klæder finder 3.



ACE udstyres med to 8-pin power connectors, hvor man på GODLIKE finder 8+8+6, grundet dedikationen til overclocking. Plus der er et 13 faset VRM design og på GODLIKE et 18 faset.

