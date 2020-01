AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-10 07:34:37

MSI teaser med X570 MEG ACE bundkort til AMD Ryzen 3000

Den officielle introduktion af X570 bundkort forventes på Computex 2019. Den første producent til at kaste lyset på deres nye design til AMD baserede serier er MSI, som introducerede MEG, MAG og MPG serien sidste år.



En kryptisk besked er skjult i tweetet på MSI Gaming Twitter kontoen. Tallene 5 og 7 viser tydeligt X570 chipset, mens 6 henviser til en opdateret WiFi 6 standard. Det vil med andre ord være det første forbruger minded bundkort til officielt at understøtte denne standard.

Videoen har også en skjult ”3000” tekst, som grundlæggende bekræfter ankomsten af Ryzen 3000 serien.

Tweet fra MSI Gaming:

Can you decode the hidden meanings of the unmber 5,6,7 here? Have a guess before our upcoming big reveal!#MSI #Computex2019 #Gamingmotherboard pic.twitter.com/ktBoPDQVMb