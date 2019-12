AUTHOR :

2018-02-08

MSI tilføjer Raven Ridge understøttelse til deres AM4 bundkort

MSI sender ny BIOS opdatering ud til hele deres serie af AM4 bundkort, og dermed understøttelse for kommende Raven Ridge APU’er, som vi på nuværende tidspunkt har på testbænken. Hertil kommer en række forbedringer.



Nyheden fra MSI, kommer fra Techpowerup, som er stødt på, og her omtales understøttelsen for føromtalte Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G APU’er. Hertil kommer efter alt at dømme understøttelse af 3200MHz RAM.



Rækken af understøttet Raven Ridge bundkort vil inkludere fra toppen og ned, så vi taler altså om high-end X370 serien med XPower Gaming Titanium, B350 med Tomahawk, Gaming, og ned til deres entry level bundkort, A320 baseret motherboards som A320M Gaming Pro.



BIOS opdateringen vil blive lagt til download hos MSI under hver AM4 produktgruppe til fremtidig download.