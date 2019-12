AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-07-27 08:26:00

MSI B360 Gaming Pro Carbon

MSI er en af vores mange samarbejdspartnere, og vi har gennem 10 år haft et hav af MSI produkter gennem maskineriet på redaktionen. Denne gang vender vi blikket mod deres helt nye bundkort baseret på Intels B360 platform og nærmere betegnet MSI B360 Gaming Pro Carbon bundkortet.

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden Intel lancerede deres Coffee Lake CPU'er, som pt. er det bedste bud til et PC-system til gaming med i7-8700K processor i toppen af skalaen.



Men hvis man er på et lidt mere begrænset budget, og måske ikke har planer om at skulle overclocke, så er Intel processorene længere nede i familien et bedre bud. Her finder vi også ganske spændende nye og mere budgetorienteret bundkort, som fx det helt nye B360 Gaming Pro Carbon fra MSI, som vi kigger på i dag.

Som navnet allerede har afsløret, så er dette MSI bundkort baseret på B360 chipsættet. I modsætning til bundkortene på øverste hylde, som designes med Z370 chipsættet, er der en række forskelle imellem de to chipsets. Er du ude efter at bygge et basalt PC system til gaming, så er det formodentlig ikke forskelle man vil være påvirket af.

Der er ikke mulighed for overclocking på B360 chipsettet, så der er altså umiddelbart ikke grund til at købe de lidt dyrere K CPU'er med mindre man vil hente de lidt højere clock hastigheder de kommer med. Der er heller ikke understøttelse for RAID opsætninger på B360, og så er der mindre PCI-Express lanes og USB muligheder. Men som sagt, hvis man bygger et basalt system med CPU, lager og graffikkort, så er det features, som de færreste vil mærke noget til.

Bundkortet er et ATX bundkort i MSI Gaming Pro Carbon serie, og det bærer udseendet selvfølgeligt præg af. Det er et overvejende sort bundkort med enkelte små hvide highlights, og så selvfølgelig de kulfiber elementer, der går igen på tværs af hele serien fra MSI.

Vi kan selvfølgelig heller ikke komme uden om RGB lyset, som kan findes bagerst på bundkortet i den velkendte linje, der adskiller lydkomponenterne fra resten af bundkortet, omkring chipset køleren og så langs undersiden af kortet på højre side.

Oven i det, er der på bundkortet, er der også mulighed for tilslutning af RGB strips med både almindelige og digitale RGB muligheder, og som en sidste krølle på halen, er der også et stik så man kan tilslutte Corsairs RGB enheder direkte på bundkortet. Så i det hele taget utroligt gode RGB muligheder for et bundkort i dette segment.

Et andet område vi tilgodeses på, er blæsertilslutninger med i alt syv stik fordelt fornuftigt rundt om på MSI bundkortet, så der burde være gode muligheder, selv hvis man har et kabinet med massere blæsere.

B360 Gaming Pro Carbon bundkortet understøtter på til 64 GB DDR4 RAM, og her skal man være opmærksom på at B360 chipsættet ikke understøtter RAM overclocking. Her rammer du en max hastighed på 2666 MHz på RAM.

Hvis I har set min video på ADATAs Spectrix D80 RAM, så er det ikke nødvendigvis noget man behøver at være alt for trist over, for der er typisk ikke meget at vinde med hurtigere RAM på en Intel platform, og slet ikke til gaming. Det er dog en reminder om, at det i hvert fald SLET ikke kan betale sig at købe de hurtigere RAM, hvis man er på et kort som det her.

På lagersiden, finder vi seks SATA porte sammen med to M.2 porte, der begge to understøtter NVMe. Her skal man også være opmærksom på, at hvis man bruger begge to, så koster det nogle af de PCI-express lanes som er på bundkortet, og man vil ikke kunne bruge det tredje PCI-express slot.

Der er i alt fem PCI-Express 3.0 slots på MSI B360 Gaming Pro Carbon med en x16, en x4 og tre x1, så der er altså mulighed for Crossfire men IKKE for SLI opsætninger. Det burde dog ikke resulterer i et problem i dette segment.

På den interne USB side, får vi to USB 2.0, en enkelt USB 3.0 og lidt overraskende også en USB 3.1 type C tilslutning, som ellers typisk kun ses på dyrere bundkort - så hatten af for MSI for at have inkluderet det på MSI B360 Gaming Pro Carbon.

De eksterne tilslutninger giver os en PS2 Port, en Displayport, en HDMI, to USB 2.0, fire USB 3.1 gen 1 sammen med to USB 3.1 Gen 2 med en type A og en Type C, og til at runde af - selvfølgelig også lydudgangene.

Lyddelen på MSI B360 Gaming Pro Carbon er drevet af producentens Audio Boost 4, som er isoleret fra resten af B360 Gaming Pro Carbon bundkortet for at sikre så lidt støj som muligt fra de andre komponenter. Der er dedikerede komponenter til at håndtere lyden separat til henholdsvis front og bagsiden, og så er der en dedikeret DAC til headsets op til 600 ohms modstand.

Vi er generelt imponeret af de ting, som vi får med på B360 Gaming Pro Carbon, taget i betragtning at det er et bundkort, der sigter efter den prisvenlige ende af skalaen, hvor den slags typisk er skåret fra.

Vi får ikke alt den lir og ekstra funktioner, som tit findes på et fuldfed X370 bundkort, men når alt kommer til alt, så er det langt fra de færreste der bruger det.

Tingene er skåret ind til benet, men der er stadig mange af de lækre features, som mange gerne vil have med i bagaren som fx gode muligheder for RGB, love it or hate it så sælger det.

Dette kombineret med gode muligheder for hurtig lager og gode USB tilslutninger, så er det svært at finde noget at sætte en finder på med MSIs B360 Gaming Pro Carbon.

Under vores test af B360 Gaming Pro Carbon, var der heller ikke noget der stak ud, og bundkortet ydede fint uden problemer igennem tests på både alm brug og gaming. Nu kommer et produkt i den her familie selvfølgelig heller ikke under pres på samme måde, som hvis man overclocker osv., men MSI ser ud til at have valgt gode komponenter, og har sammensat et fornuftigt kort på ydelsessiden.

En anden lille god bonus vi opdagede, var fx at de også har inkluderet EZ Debug LED lys, der kan være med til at give et fingerpeg om, hvad der kan være årsag til problemer, hvis man skulle løbe ind i noget.

Konklusion:

Overordnet set, synes vi MSI med deres B360 Gaming Pro Carbon har lavet et solidt bundkort til det valgte segment, med en masse features, som typisk ikke ses på de billigere kort.

Det er dog så også svagheden ved kortet umiddelbart, for prisen på kortet er nemlig slet ikke så lav, som man ellers kan finde kort til i B360 familien. Pt. Kan B360 Gaming Pro Carbon findes online til lige omkring 1000 kr. hvilket er en tand over mange andre B360 kort, som tit kan findes omkring 600 kr. Naturligvis i noget mere skrabede versioner end vi ser her.

Så du får altså lov til at betale for de ekstra features B360 Gaming Pro Carbon bringer med sig og det lækre look.

Til sammenligning er det muligt at finde bundkort på Z370 platformen til samme pris, og så skal man opveje fordele og ulemper mere nøjagtigt, da der alt andet lige er lidt flere muligheder med Z370 i forhold til fx opgradering af CPU, RAM på et senere tidspunkt.

B360 Gaming Pro Carbon er et uden tvivl et solidt bundkort, men det vil måske lidt for meget i sit segment, og det bringer den altså lidt for tæt på Z370 prismæssigt efter vores mening.

Finder du B360 Gaming Pro Carbon til nedsat pris, så er det bestemt værd at overveje. Den lidt lave score her, er altså i HØJ grad baseret på prisen, for i forhold til ydelse og features er der ikke en finger at sætte på B360 Gaming Pro Carbon , men når prisen er den samme som for visse kort på Z370 platformen, så har vi svært ved at anbefale det som et awardvindende bundkort.

Godt:

Solide features

2x M.2 NVMe

RGB for alle pengene

Skidt:

Prisen rammer Z370 klassen