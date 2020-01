AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-08-17 08:39:00

MSI X470 Gaming Pro Carbon AC - Ryzen bundkort spækket med features

Det kan godt være de nye TR4 bundkort til anden generatio af Threadripper er lige om hjørnet, men Ryzen og X470 har stadig meget at byde på for langt de fleste af os. Vi har taget et kig X470 Gaming Pro Carbon AC fra MSI, som er spækket med fede features og RGB-lys.

AMD har gjort meget for at genvinde deres plads på markedet, og som en seriøs konkurrent til Intels produktfamilie. På mainstream platformen, er X470 toppen af poppen, og i dag har jeg kigget på et X470 Gaming Pro Carbon AC, som er et bud fra MSI til netop føromtalte platform.

Vanen tro, deler vi fredagens anmeldelsen op i en kortene anmeldelse af X470 Gaming Pro Carbon AC på tekst, og en fyldestgørende gennemgang på video på vores YouTube kanal.

X470 platformen kom som en opdatering til X370 i forbindelse med AMD's lancering af deres Zen+ og deres opdaterede Ryzen 2000 serie tidligere på året. Som jeg var inde på i min gennemgang af Zen+ og den opdaterede Ryzen familie, så er det ikke fordi der er sket noget banebrydende nyt fra X370 op til X470.

Det er mindre, men dog stadig potentielt betydningsfulde,opdateringer, som bedre RAM understørrelse, bedre energieffektivitet og så selvfølgelig forbedret XFR muligheder, som burde kunne kaste bedre boost hastigheder af sig på tværs af flere kerner end tidligere.



I kan få flere detaljer om Zen+ og Ryzen 2 ved at se min video gennemgang fra lanceringen af Ryzen 2 i videoen herunder.



MSI's X470 Gaming Pro Carbon AC, er naturligvis et bundkort i fuld ATX størrelse, og stilen er efterhånden velkendt for kort i MSI Gaming Pro Carbon serien. Vi får et overvejende sort bundkort med enkelte hvide/sølv elementer til at bryde stilen en smule, Hertil kommer de trofaste kulfiber elementerne, som går igen på alle bundkort i serien.



RGB lys er er naturligvis også en fast del af opskriften hos MSI, og vi finder RGB-lys fordelt rundt om på bundkortet de klassiske steder omkring som chipset køler, I/O skjoldet, højre side af X470 Gaming Pro Carbon AC bundkortet og til at adskille lyddelen.

Hvis det indbyggede RGB farvelade ikke er nok, er der også mulighed for at tilslutte RGB på bundkortet via to almindelige RGB stik og et til digitale RGB strips. Oven i de tre får vi også et stik, hvor man kan tilslutte Corsairs RGB produkter direkte på bundkortet, hvis man vel og mærke bruger omtalte. Så altså et MSI bundkort spækket med RGB muligheder, og det kan alt sammen styres, via MSI's Mystic Light software.



På kølefronten får vi seks fire pins blæserstik med en fornuftig fordeling rundt om på X470 Gaming Pro Carbon AC.

Lagersiden giver os i alt otte SATA porte og to M.2 porte, som begge to understøtter PCI express NVMe for optimale hastigheder.



I det hele taget giver X470 Platformen gode muligheder for tilslutning af stort set alt hvad man kan ønske sig. X470 Gaming Pro Carbon AC kommer med to PCIexpress X16 slots, som kan køres i enten en x16 x0 eller en x8 x8 konfiguration, så der er rig mulighed for SLI opsætninger, hvis man har behov for den slags. Det kombineres så sammen med yderligere en 4X og to 1X slots på kortet til mindre krævende udvidelsesmuligheder.



De interne tilslutninger giver os to USB 3.0 og to USB 2.0 stik, men jeg undrer mig lidt over vi ikke får et USB 3.1 stik til type C tilslutninger, så et lille minus i bogen til MSI på denne front.



Lyddelen på X470 Gaming Pro Carbon AC bundkortet, er drevet af MSI's efterhånden velkendte Audio Boost 4, som er isoleret fra resten af kortet, for at sikre så lidt støj som muligt fra de andre komponenter.

Der er dedikerede komponenter til at håndtere lyden separat til henholdsvis front og bagsiden, og så finder vi en dedikeret DAC til headsets op til 600 ohms modstand. Så altså helt samme setup som efterhånden er standard på MSI kort i denne serie.



De eksterne tilslutninger består af PS2 port, to USB 2.0, fire USB 3.1 gen 1, to USB 3.1 gen 2 med en enkelt Type A og en Type C. displayport og HDMI, LAN stik, og som AC i navnet også angiver, så kommer X470 Gaming Pro Carbon AC bundkortet også trådløst net med en Dual band 802.11 AC forbindelse og indbygget Bluetooth. Slutteligt finder vi selvfølgelig lydudgangene.



Meget praktisk er der også en Clear CMOS knap placeret på bagsiden, så man ikke behøver at grave helt ind i sit kabinet, hvis man får brug for et reset.



Af andre praktiske ting, vil jeg lige fremhæve de altid praktisk DeBug LED lys til fejlfinding, som kan være super nyttige, hvis man løber ind i problemer.

Samlet set er X470 Gaming Pro Carbon AC et kort i toppen af klassen i forhold til features, men det burde også næsten være forventet i det her segment, som henvender sig til dem der vil have mest muligt ud af deres system på Ryzen platformen. Der er kun små mangler, som fx USB type C tilslutningen, som jeg undrede mig lidt over.



Man får ikke alle de sidste mindre top-end features, som on board knapper, dual BIOS og lign. Ting som man fx ser på X299 udgaven af Gaming Pro Carbon kortet, som jeg pt. bruger som min testbench i andre sammenhænge. Men for mig at se giver det fin mening at holde de ting på High End Desktop Platformen trods alt.



Jeg har naturligvis også testet X470 Gaming Pro Carbon AC under pres, og her vil jeg sige, at MSI også har fået skruet kortet godt sammen, for ydelsen og brugsoplevelsen var lækker og ligetil hele vejen igennem uden nogen ubehagelige overraskelser.



Det er den efterhånden velkendte og gennemtestede BIOS, som giver gode muligheder for både hurtige og lette ændringer, men også mulighed for at gå i dybden for nørden eller den nysgerrige.



Uden det store arbejde lykkedes det mig at få mine G.Skill Sniper X RAM til at køre på de ratede 3400 MHz, og samtidigt køre med et all core overclock på 4,2 GHz på alle otte kerner. Ikke at det altid er denne opsætning der giver de bedste resultater, specielt hvis man primært bruger computeren til gaming, som typisk ikke udnytter alle kerner. Så vil den lidt højere core boost på færre kerner, på standard indstillingerne, måske være at foretrække.



Men processen undervejs var super let, og det krævede fx ikke mere end et enkelt klik i BIOS for at få mine RAM til at køre på de ratede 3400 MHz, hvilket er en betydelig forbedring i forhold til første generation af Ryzen.

Pris:

Prisen for X470 Gaming Pro Carbon ligger pt. på lige omkring 1600 kr. Det placerer bundkortet ca. midt i feltet af X470 kort, og nogenlunde i samme prisleje som andre lignende kort med Wi-Fi, så på prisfronten, skiller X470 Gaming Pro Carbonsig ikke ret meget ud.

Konklusion:

MSI har fundet en formel der virker med Gaming Pro Carbon serien. Det er solide og driftsikre bundkort der har en god balance imellem features og pris.



Personligt ville jeg dog gerne snart se at MSI rystede posen lidt i forhold til design, da hele serien minder utrolig meget om hinanden. Jeg ved udmærket godt der kan bære præg af antallet af bundkort vi får gennem fra deres Gaming Pro Carbon serien, så det vil jeg ikke lade gå ud over den endelige karakter, da det vist bare er et luksusproblem i sidste ende.

X470 Gaming Pro Carbon fra MSI, kommer med en god række features og yder godt, men har et par mindre mangler, som fx fraværet af en intern USB 3.1 Type C tilslutning, hvilket undrer mig lidt. Så en endelig karakter på 8 for et bundkort, der klare opgaven solidt, men uden at skille sig nævneværdigt ud fra konkurrencen på markedet.

Godt:

Gode features

Solid performance

Bunker af RGB muligheder

Skidt:

Ingen intern USB 3.1 Type C tilslutning