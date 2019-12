AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-02-16 08:37:00

MSI bundkort - Z270 Pro Gaming Carbon

Z270 strømmen vokser og vokser bare, og MSI har haft deres Z270 Pro Gaming Carbon en tur forbi redaktionen, så vi kunne få lov til at lege lidt med herlighederne. Hvad kan vi forvente af et bundkort, der tydeligvis har et farvetema baseret på mørke nuancer?

Test af bundkort, er altid spændende, og især, når der er tale om helt nye bundkort på markedet. MSI er efterhånden en af de helt store samarbejdspartnere her på Tweak.dk redaktionen, og som regel plejer vi at se nogle virkelig gennemførte produkter, når de sender os varer. Om det så også er tilfældet med test af MSI Z270 Pro Gaming Carbon bundkortet, skal vi finde ud af her i dag.

Det tekniske overblik:

Socket: 1151

CPU (Max Support): i7

Chipset: Intel® Z270 Chipset

DDR4 Memory: Up to 3800 MHz

Memory Channel: Dual

DIMM Slots: 4

Max Memory (GB): 64

PCI-Ex16: 3

PCI-E Gen: Gen3

PCI-Ex1: 3

SATAIII: 6

M.2 Slot: 2

RAID: 0/1/5/10

TPM (header): 1

LAN: 10/100/1000*1

USB 3.1 ports (Front): 4(Gen1, Type A)

USB 3.1 ports (Rear): 1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A), 4(Gen1, Type A)

USB 2.0 ports (Front): 4

USB 2.0 ports (Rear): 2

Audio ports (Rear): 5+Optical SPDIF

DVI-D: 1

HDMI: 1

DirectX: 12

Form Factor: ATX

SLI: Y

CrossFire: Y

Glem endelig ikke at slå vejen forbi PriceRunner.dk for at finde de bedste dagsaktuelle priser, hvis du er på jagt efter et nyt bundkort. Du kan finde MSI Z270 Pro Gaming her

Der er budt op til seriøs eye candy allerede fra det første øjekast på indpakningen, og så ved man ligesom bare, at det næsten ikke kan gå galt. Vi glæder os bare endnu mere til at pakke sagerne ud nu, og komme igang med test af bundkortet

MSI har efter min overbevisning skabt et virkelig lækkert bundkort med et næsten helt sort farvetema, der passer uhyggelig godt til Carbon navnet. Bundkortets tema er kun brudt af aluminiumskinnerne på PCI- og DIMM soklerne og selvfølgelig et væld af LED's, der kan enhver RGB nørd til at tisse i bukserne af glæde. Virkelig et gennemført design.

På strømstyringen finder vi 10 Nichion faser, der leverer strømmen til CPU'en under brug, og de er pakket pænt ned under en stor heatsink, der skal hjælpe med at holde VRM kold, når det går vildt til for sig. Det samme gør sig gældende for chipsettet, der ligeledes er pakket omhyggeligt ind i en stor heatsink. Begge med et fedt design, der er en fryd for øjet og masser af LED's igen.

Vi har tre PCIe x16 sokler, der enten kan køre x16/x0/x4 eller x8/x8/x4. Derved kan vi enten køre 2-vejs SLI eller 3-vejs CrossFireX. Endvidere har vi tre PCIe x1 sokler til mindre kort såsom Wi-Fi kort eller lignende.

DIMM soklerne kører, som på de fleste Z270 bundkort, Dual Channel Mode, og vi kan installere op til 64 GB non-ecc DDR4 RAM, som kan overclockes til maksimalt 3866 MHz. Soklerne er oplyst i LED med RGB mulighed.

På MSI Z270 Pro Gaming Carbon bundkortet har MSI valgt at montere den nye Realtek ALC1220 lydchip, som er den nye topmodel og derved overtager pladsen som topmodellen fra den tidligere Realtek ALC1150. Der er tale om en 7.1 surroundchip, der kan levere lydsignaler lige fra mono til 7.1 surround. Den nye lydchip kan levere op til 120 dB(A), og der er monteret en selvstændig TI amplifier til headsets op til 600 ohm. Chippen er isoleret i en EMI kapsel, og lydbanerne er blevet isoleret i hver sin del af bundkortets PCB for at minimere elektrisk interferens fra bundkortets andre onboard komponenter. Kodenavnet for MSI's seneste lydsystem er Audio Boost 4, og der er mulighed for at lave utallige lydindstillinger med MSI's Nahimic Gaming Software.

Vi finder fire SATA3 porte på siden af chipset heatsinken sammen med en USB3.0 header. Ydermere gemmer bundkortet fra MSI på yderligere to SATA3 porte, ligesom vi også har to M.2 sokler.

I/O panelet gemmer på lidt af det hele, og vi har både USB2.0, 3.0 og 3.1 Type A og C her. Resten taler vist meget godt for sig selv, så vi hopper let og elegant videre til testdelen af bundkortet fra MSI

Testsystem:

MSI Z270 Pro Gaming Carbon

Intel Core i7-7700K

Intel HD 630 up to 1024 MB

32 GB (4* 8 GB) 3000 MHz DDR4 RAM

500 GB Samsung EVO 850 Pro SSD

FCS HYDRO G850

Testsoftware:

CPU:

Cinebench R15 - CPU

7-Zip Benchmark

Aida64Extreme - ZLib

Aida64Extreme - Hash

Aida64Extreme - Memory Speed Tests

Aida64Extreme - Memory Latency Test

wPrime32

wPrime1024

wPrime32 - Overclocking

wPrime1024 - Overclocking

Intel HD630

Cinebench R15 - OpenGL

LuxMark v2.0

3DMark Firestrike

Vi har hidtil testet vores Z170- og Z270 bundkort med henholdsvis i5-6600K og i5-7600K. Men da vi nu overgår til at benchmarke med en i7-7700K, kan undertegnede ikke se andre muligheder end at nulstille referencen, så der ikke sammenlignes mellem bundkort, der er testet med en i5- og en i7 CPU.

CPU tests:

I CPU benchmarkdelen er der virkelig smæk for skillingen med MSI Z270 Pro Gaming Carbon bundkortet, og her har MSI virkelig lagt stilen, hvis man kan sige det sådan.

DDR4 tests:

På DDR4 siden ser tingene dog lidt anderledes ud, eftersom vi her ender med et resultat, hvor MSI lander på andenpladsen i forhold til de to testede bundkort.

GPU tests:

Intel HD 630 chippen i Kaby Lake i7-7700K gør det faktisk ganske tilfredsstillende generelt, og det er også tilfældet med MSI Z270 Pro Gaming Carbon. Uden et dedikeret grafikkort vil det kunne være muligt at spille mindre krævende spil såsom LoL, CS:GO og lignende. Så det må siges at være fint.

Overclocking:

Vi overclocker selvfølgelig også den nye Intel Core i7-7700K Kaby Lake Processor, for det er jo netop en K-model, vi har modtaget, som giver os adgang til at rode med både Base Clock og Multiplier.

BCLK: 100 MHz

Multiplier: x48

Da der er tale om en ny i7-7700K processor, kan vi desværre ikke komme lige så højt med dagens benchmarks, men ikke desto mindre ender vi stadig med et fint overclock på 4800 MHz. Et resultat, der burde give noget ekstra på bundlinjen.

Nogle ganske imponerende resultater får vi også at se med dagens overclock, og der er vist ingen tvivl om, at Carbon bundkortet fra MSI udnytter overclocket rigtig godt. De 4800 MHz lader som udgangspunkt til at være standard med vores nyerhvervede Intel Core i7-7700K processor, så resultatet er tilfredsstillende.

I skrivende stund, den 15. februar 2017, er MSI Z270 Pro Gaming Carbon bundkortet set med et prisskilt pålydende 1.425,00 DKK. Find MSI 270 Pro Gaming Carbon her

Ønsker I at læse om MSI Z270 Pro Gaming Carbon på MSI's hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Vi er nået til vejs ende med test af bundkortet, og inden vi går meget videre, vil undertegnede starte med at sige, at MSI har skruet et Z270 bundkort med et rigtig lækkert design, der matcher dets navn rigtig godt. MSI Z270 Pro Gaming Carbon bundkortet yder rigtig stabilt, og ligeledes overclocker det ganske fornuftigt. MSI Z270 Pro Gaming Carbon er udstyret med alle de fede onboard komponenter, som enhver gamer kunne ønske sig. Skal vi se på de knapt så gode ting, så kan vi nævne, at DDR4 ydeevnen ikke var den bedste, og at prisskiltet er noget højt. Samlet set ender MSI med at få en score på 9 og en Great Product Award.

Godt:

Lækkert design

Masser af LED RGB lys, som kan slukkes

Onboard Realtek ALC1220S lydchip

Gode testresultater, men...

God overclocker

Knapt så godt:

...DDR4 resultaterne haltede lidt

Prisskiltet er noget højt

English summary:

We have reached the end of the road for todays review and I will start by saying that MSI have put together a really nice motherboard with a great design, that matches its name perfectly. The MSI Z270 Pro Gaming Carbon motherboard performed great, although the DDR4 results lacked a little. It also overclocks fine as wanted. The MSI Z270 Pro Gaming Carbon motherboard are packed with a lot of cool onboard components that any gamer would want. Of the not so great things I will once again point towards the DDR4 results and the quite high price tag. All together I will award the MSI Z270 Pro Gaming Carbon motherboard with a score of 9 and a Great Product Award.

Pros:

Nice design

Lots of LED RGB lighting which can be turned off

Onboard Realtek ALC1220S audio chip

Fine test results, but...

Good overclocking

Cons:

...the DDR4 results were lacking a little

The price tag is quite high

Score: 9 + Great Product Award