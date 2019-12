AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-19 19:33:34

NZXT reducerer prisen på deres nye N7 Z370 bundkort

Takket være der flotte modtagelse af brugerne og pressen siden NZXT N7 Z370 blev præsenteret, har NZXT valgt at imødekomme interessen, og har sænket prisen på NZXT N7 Z370 til $250 fra oprindelige $300.

Du kan på nuværende tidspunkt bestille N7 Z370 til den opdaterede pris, og forventet levering af januar. De kunder som skrev sig op fra starten til den oprindelige pris på $300, bliver krediteret prisen inden N7 Z370 bundkortet sender ud.



For at lave en opsamling på lanceringen af N7 Z370, så er der tale om et bundkort fra en producent, vi normalvis ser som producent af kabinetter, strømforsyninger m.v., som altså nu bevæger sig ind i et nyt segment for NZXT.



N7 Z370 er designet med henblik på Intels 8th Generation Core i7, Core i5, og Core i3 processorer, og understøtter blandt andet Intels Optane via to M.2 porte. Hertil understøtter N7 Z370 også NVIDIA SLI og CrossFireX. NZXT N7 Z370 er i stand til at håndterer RAM op til 3866+ MHz og Intel XMP 2.0.

Du kan læse mere via nedenstående link.