PUBLISHED : 2018-04-23 11:59:08

Nye Gigabyte Aorus Z370 med indbygget 32GB Intel Optane hukommelse annonceret

Gigabyte har annonceret en ny serie af Aorus Z370 bundkort, som fra fabrikkens side, er udstyret med 32GB Intel Optane hukommelse indbygget i bundkortet.

De nye Aorus Z370 bundkort understøtter Intel Core i7+, i5+, og drager nytte af Intels Rapid Storage teknologi, som optimerer læse og skrivehastighederne i dit system.



Der er denne gang tale om fire nye bundkort; Z370 Aorus Gaming 7-OP, Z370 Aorus S Ultra Gaming WIFI-OP, Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0-OP og sidst men ikke mindste Z370 HD3-OP. Alle kompatible med nyeste Intel RST.



“Under the protection of GIGABYTE Ultra Durable Technology, these boards offer increased system stability as well as durability, making these motherboards a can’t miss choice for those seeking enhanced data performance at an unbeatable value”



Vi har ikke kunne finde priser eller officiel lanceringsdato.