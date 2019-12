AUTHOR :

Nyt Asus ROG Strix B350-I Gaming: Mini-ITX bundkort til AMD Ryzen på vej

Nyt Asus ROG Strix B350-I Gaming: Mini-ITX bundkort til AMD Ryzen på vej, og selvom ASUS ikke officielt har meldt sig på banen, så er specifikationerne allerede lækket

Billeder og specifikationer af et nyt ASUS ROG Strix B350-I Gaming bundkort er spottet, og det ny bundkort i ASUS familien, er designet i et Mini-ITX format, og udstyret med et AMD B350 chipset og en AM4 socket.



På ASUS ROG Strix B350-I Gaming finder vi en VRM med seks strømfaser, som skal forsyne en Ryzen processor, to DDR4 DIMM slots, som kan huse op til 32GB DDR4 RAM @ 3200 MHz (OC) RAM same med plads til et enkelt grafikkort i et steel-reinforced PCI-Express 3.0 x16 slot.

Af andre features finder vi på Asus ROG Strix B350-I Gaming bundkortet fire SATA III 6.0 GBps porte og to M.2 ports, hvor af den ene er kølet vie et alu cover som også er krydret med producentens logo.



Blandt de mange specifikationer på Asus ROG Strix B350-I Gaming bundkortet finer vi også 7.1 SupremeFX lydchip, Gigabit Ethernet port, 2x USB 3.1 Gen2, 4x USB 3.1 Gen1, 802.11ac + Bluetooth Wi-Fi.



Bundkortet kræver en 24-pin ATX connector sammen med en 8-pin EPS connector.



Prisen på Asus ROG Strix B350-I Gaming bundkortet, er ikke officiel, men en forventet pris omkring $200 er forventelig.