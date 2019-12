AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-11 07:28:29

PCLab og Newegg fremviser billeder af et nye ASUS ROG STRIX X399-E

PCLab og Newegg fremviser billeder af et nye ASUS ROG STRIX X399-E, og modsat det high-end bundkort vi så præsenteret sammen med ThreadRipper, så er der her tale om en budgetvenligt ROG bundkort.

Endnu et X399 popper frem i lyset fra ASUS, og grundet der pt. findes meget få X399 bundkort, så synes vi bestemt disse standalone releases af X399 bundkort fortjener opmærksomhed.



ROG STRIX X399-E fra ASUS virker som henvendt til mainstream brugeren, hvis man sammenligner med det bundkort AMD bundlede deres ThreadRipper med, ROG Zenith Extreme.



ASUS ROG STRIX X399-E er udstyret med Intels Gigabit I211-AT netwærk chipset og 802.11AC Wireless. Vi finder også ALC S1220A til at varetage lyd-delen på ROG STRIX X399-E bundkortet.

ASUS har fundet plads til fire PCIe 3.0 x16 slots, 1x PCIe 4x og 1x PCIe 1x. Et kig på lagermuligheden, så kan der monteres i to M.2 slots, 1x U.2 samt 6x SATA 6 GB/s.



Vi har ikke kunne tracke en pris på X399-E STRIX, men flere kilder omtaler release i august eller september.

Newegg føjer flere billeder til fra deres Newegg/ASUS livestream

