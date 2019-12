AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-07 12:12:54

Ryzen X470, Coffee Lake-S Z390, H370, H310 samt B360 på vej fra ASRock

ASRock smider sig bestemt ikke på den lade side, og lader andre producenter tryne dem. Producenten tæppebomber mildest talt markedet med nye bundkort, og mange har været forbi Tweak.dk gennem 2018. Nu er ASRock så igen klar med en række nye bundkort, så lanceres løbende gennem 2018.



Vi starter med et blik på deres nye Ryzen 2000 bundkort, og heriblandt finder vi detn meget medieomtalte Fatal1ty X470 serie.



ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4

ASRock Fatal1ty X470 Professional Gaming

ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac



Altså alt tyder på genbrug af navngivningen fra tidligere mod kommende Ryzen Refresh såsom Killer/Taichi samt Pro.



Det lader til ASRock planlægger at føje flere Coffee Lake-S bundkort til de eksisterende lineup, og fire nye bundkortchipset skulle være på vej. Her bliver en del af fokus på entry-level H310 bundkort efter alt at dømme.



Vi ser også ud til at blive præsenteret for Z390 series, men her er det stadig spartane informationer der kan Googles frem ud over understøttelse af 8-core CFL-S chips. Vi følger op så snart der er nyt.

H310 (entry-level):

ASRock H310M-HDVP

ASRock H310M-HDV

ASRock H310M-DGS

ASRock H310M-G/M.2

ASRock H310M-HDV/M.2

ASRock H310M-ITX/ac

ASRock H310D4-M2



B360:

ASRock B360 Pro4

ASRock B360M Pro4

ASRock B360M-HDV

ASRock B360M-ITX/ac



H370:

ASRock H370 Pro4

ASRock H370M-ITX/ac

ASRock H370M Pro4