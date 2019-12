AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-24 09:11:35

Så lækker er det nye Asus ROG Crosshair VI Extreme

Asus formål om nogen producent af bundkort, at fremstille fede produkter, og det er ingen indtagelse med deres nye Asus ROG Crosshair VI Extreme

Mens roserne til Asus Crosshair VI Hero næsten står i kø, er ASUS klar med endnu en skønhed, Asus ROG Crosshair VI Extreme, som er designet til AM4 platformen.



Hvad angår fearures på Asus ROG Crosshair VI Extreme, så lader det til Asus sætter ind med alle sejl på det nye the E-ATX form-factok bundkort.



Blandt andet, er ROG Crosshair VI Extreme udviklet med en 12-phase VRM, 2x M.2 port2 (en placeret under PCH heatsink), 8x SATA 6Gbps porte, 2x PCI-Express x16 3.0 slots, som er forstærkt, og tillader nok plads til 2.5 slot grafikkort kan bruges – listen er næsten uendelig.

I pressemeddelsen har ASUS især fokus på at omtale ROG Crosshair VI Extreme bundkortet er udstyret med 13 fan headers, som tilmed kan udvides op til 16, hvis du benytter dig af deres Asus Fan Extension kortet. Deres FanXpert 4 software, overvåger alle temperaturer og fans på bundkortet, og en dedikeret header, overvåger temperaturen på monoblocken, flow rates m.v.



Et samarbejde med Bitspower bunder udi en unik monoblock, som er specielt udviklet til dette bundkort.



Asus listen resten af specifikationerne på som følgende:



three PCI-Express x1 slots, single PCI-Express x16 2.0 slot, two USB 3.1 Type-A/Type-C ports, integrated 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.1 and Intel Gigabit Ethernet for networking, Asus' own SupremeFX S1220 codec with an ESS Sabre DAC, support for Asus Aura Sync software for some fancy RGB lighting and support for 3D printed accessories.



Ifølge Asus, bliver ROG Crosshair VI Extreme tilgængelig i starten af august med en forventet pris på US $349 – altså 100 USD dyrere end Crosshair VI Hero.