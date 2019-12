AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-18 07:48:36

X570 Gaming Plus og Pro Carbon fra MSI er lækket

Sidste år introducerede MSI deres MAG, MPG og MEG series af bundkort, hvor MPG skulle repræsentere deres mid-tier med hensyn til design og features.

MAG series (Tomahawk, Mortar) er henvendt til budgetorienteret PC builds, og MAG series er målrettet entusiaster (Ace Godlike). Vi kan ikke bekræfte, om sidstnævnte kommer til X570 platform endnu.



Dog er det officielt bekræftet, at MSI lancerer nyt X570 Gaming Plus og X570 Gaming Pro Carbon, som begge kommer til test på Tweak.dk i slutningen af maj. Her byder MSI op til dans med onboard fan og dual PCIe x16 slots (forventeligt 4.0).



Indtil vi har produkterne på testbænken, og dermed det fulde overblik over specifikationerne på omtalte, må vi nøjes med billederne.

Videocardz