AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-09 09:15:25

Z390 GODLIKE dominerer MSI’s Z390 serie. Komplet MSI MEG, MPG, MAG roundup

Gårsdagen bød på lancering af Intels niende generation af processorer samt dertilhørende Z390 baserede bundkort. Producenterne står på nakken af hinanden for at fremvise alle deres nye goodies, og vi starter med MSI.

MSI har lanceret en stribe nye bundkort, og her bliver Z390 Godlike flagskibet og producentens nye kronjuvel på Z390 toget.

Vi har selv lavet en præsentationsvideo af MSI - MEG Z390 ACE vi har til test.







MSI splitter Z390 udvidelsen op i fire forskellige kategorier, sok hver dedikeret til en meget nøje udvalgt segment.



High-end gaming serien, MEG eller MSI Enthusiast Gaming, består af et MPG lineup eller MSI Performance Gaming. Hertil kommer et mainstream gaming MAG lineup, hvor vi finder MSI Arsenal Gaming. Slutteligt kommer en standard Pro serie, hvor målgruppen er henvendt til et mere budgetorienteret segment, som gerne vil have de vigtigste features på Z390 serien uden at skulle pantsætte huset og bilen.



Følgende nyheder kobles på hos MSI:

- MSI MEG Z390 Godlike

- MSI MEG Z390 Ace

- MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC

- MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon

- MSI MPG Z390 Gaming Edge AC

- MSI MPG Z390M Gaming Edge AC

- MSI MPG Z390I Gaming Edge AC

- MSI MPG Z390 Gaming Plus

- MSI MAG Z390 Tomahawk

- MSI MAG Z390M Mortar

- MSI Z390-A Pro



I alt 11 nye Z390 bundkort står på menukortet fra MSI, og her finder vi føromtalte MEG Z390 Godlike på toppen, og et Z390 bundkort der vil kræve et spækket hardware budget. Med i pakken kommer bl.a. M.2 Xpander udvidelseskort, et streaming kort, high-end WiFi antenner m.v. Kærkommen tilføjelser, hvis du befinder dig i gamer segmentet – og har råd.



MEG Z390 Godlike kommer med et 16+2 faset VRM design, som forsyner bundkortets that power the LGA 1151 socket. Hertil finder vi dual 8-pin connectors mens kortene 24-pin ATX connector sørger for strøm til selve bundkortet.

MEG Z390 Godlike er udstyret med fire DDR4 DIMM slots, som er iklædt metal skjold, som udover at være ren eyecandy – også hjælper med til at holde portene kølige. Kortet understøtter op til 64GB RAM med RAM hastigheder overl 4400 MHz (OC+). Af udvidelsesmuligheder kommer fire PCIe 3.0 x16 slots med metalforstærket cover, tre M.2 slots med heatsinks samt mulighed for yderlige to vie Xpander 2 kortet.



På lagerfronter får vi tilbudt 6 SATA III porte, en enkelt U.2 port og to USB 3.0 front panel headers.

Listen er næsten uendelig på MEG Z390 Godlike. De resterende nye Z390 bundkort fra MSI er bestemt også et kig værd.

Image credit og Kilde:

MSI