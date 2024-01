MSI lancerer budgetvenligt MPOWER Z790M bundkort

MSI's nye Z790 MPOWER bundkort er her, med støtte til ultra-hurtig DDR5-8000+ hukommelse og en budgetvenlig pris. Perfekt til et build med en mid-range Intel Core i5 processor.

30 jan. 2024 kl. 08:15 Af Maria DEL:

MSI er i gang med at udvikle deres nye Z790 MPOWER bundkort, som vil have en forventet pris på kun $199 og understøtte en dual-DIMM hukommelseskonfiguration, der understøtter DDR5-8000+.

Det nye MSI Z790 MPOWER bundkort er blevet lækket af Wccftech, der minder os om, at den sidste gang vi så et MPOWER bundkort var under Z170 og Z270 æraen, hvilket var næsten 7 år siden. MSI har nu sit nye Z790 MPOWER bundkort klar i kulissen, med sit mainstream design, understøttelse af ultra-hurtig DDR5-8000+ hukommelse, og en pris på kun $199.

Vi har den sædvanlige LGA 1700/1800 socket med understøttelse til Intel 12th Gen, 13th Gen og 14th Gen Core CPU'er, med et anstændigt 15-faset VRM design, der får sin strøm fra det nye MSI Z790 MPOWER bundkort med dobbelt 8-pin strømstik. MSI bruger store heatsinks, der dækker VRM'erne, med et sølv og sort tema og et Mini-ITX design.

Hver af kølepladerne har teskst med OC teama trykt på dem, herunder "Overclock", "Frequency", "MHz", "Voltages", "Clock" og mere. MSIs nye Z790 MPOWER bundkort har to DIMM slots, der understøtter 128GB kits af DDR5 hukommelse via dual 64GB DIMMs, med DDR5-8000+ hukommelsesunderstøttelse... imponerende at se på et bundkort i denne prisklasse.

I forhold til super-hurtig DDR5 hukommelsesunderstøttelse, arbejder MSI sammen med flere RAM producenter for at have MPOWER-mærkede DDR5 hukommelsessæt. Det er også meget cool at se.

Vi har to M.2 SSD slots under M.2 køleplader, 4 x SATA III porte, en enkelt PCIe 5.0 x16 slot, og to PCIe 4.0 (x1/x4) slots. På bagsiden af MSI Z790 MPOWER bundkortet, har vi 4 x USB 2.0 porte, 3 x USB 3.1 Gen1 porte, og en enkelt USB 3.2 Gen2 Type-C port.

MSIs nye Z790 MPOWER bundkort har også Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, entusiast-grade 2.5GbE ethernet, og 7.1-kanals lydunderstøttelse. MSIs nye Z790 MPOWER bundkort er potentielt et solidt bundkort til en fornuftigt pris.

Klide: WCCFTECH