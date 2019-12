AUTHOR :

[CES 2018] Acer Predator Orion 9000 Gaming Series præsenteres for det amerikanske marked.

[CES 2018] Acer har lastet CES-vognen med nyheder, og frem af vognen kommer en ny Acer Predator Orion 9000 gaming series, som første gang så dagens lys under IFA 2017 i september. Acer Predator Orion 9000 gaming serien er ifølge Acer henvendt professionelle gamers, og ud over at blive fremvist på CES 2018, bliver de i første omgang kun sendt i butikkerne i USA.



Ens for alle modeller er de udstyret med Acer IceTunnel 2.0 væskekøling for at holde temperaturen nede, når systemet presses til det yderste.



IceTunnel 2.0 is producentens egen avanceret opfindelse, og teknologien og systemet sørger konstant for at overvåge systemtemperaturen, og nedkøle hvor kravet er størst.



Kunderne kan mere eller mindre selv konfigurere Acer Predator Orion 9000 series som de ønsker. Blandt andet kan der tilvælges Intels Core i9 Extreme Edition 18 core processor, op til 128GB DDR4 RAM samt dual NVIDIA GeForce GTX 1080Ti grafikkort i SLI. Der tilbydes også to M.2 slots og op til fire PCIe x16 slots alt efter konfiguration.

Kabinets massive siderude giver frit udsyn til systemets indre.

Af tilslutninger finder vi to USB 3.1 Gen 2 porte, otte USB 3.1 Gen 1 porte, og to USB 2.0 porte.

Acer Predator Orion 9000 series startprisen sættes til $1,999, og rammer butikkerne i USA fra næste måned.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.