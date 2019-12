AUTHOR : Asmus Lars Brigsted

[CES 2018] Ashley Chloe vil bygge en modulær smarthøjtaler

Hovedtelefon virksomheden Ashley Chloe, har planer om at udvikle en ny modulær smarthøjtaler, og håber samtidig på at skabe et helt økosystem af produkter omkring konceptet.

Smarthøjtalere indtager flere og flere private hjem, og det er ikke utænkeligt, at den modulære smart speaker kan gå hen at blive et hit.



Ashley Chloe medbragte en koncept enhed af deres nye modulære smart speaker på dette års CES, og interessen på messen skal herefter bevise hvorvidt produktet rent faktisk bliver til noget inden udgangen af 2019.



Ashley Chloe Ensemble, er en serie af plastik diske på toppen af en rosenguld eller cremefarvet plastik cylinder, der måske kunne erstatte den Echo eller anden speaker du allerede har investeret i. Ideen er at den stilfulde smarthøjtaler skal kunne arbejde sammen med en eller to af de store spillere der allerede leverer stemme assistance.



Derudover kan brugerne tilslutte en række af forskelligt tilbehør, herunder 360-graders IP-kamera til hjemmets sikkerhed, eller en lysende lanterne diske til brug uden for om natten. Hvis du føler for noget vildere, kunne man forestille sig en Pico projektor disk til filmaftenerne, en QI opladningsbase eller et batteri til at tage højtaleren med på farten.

Hver af diskene, som på nuværende tidspunkt blot er farvet plastik, er sat til en pris mellem 50$ og 100$ (300-600 kr.), alt efter hvilken disk du køber.

Ashley Chloe håber på at tredjepartsproducenter vil hoppe ombord og udvikle yderligere tilbehør til økosystemet.



Modulerne bliver tilsluttet enten via USB-C, pogo pins eller begge, alt efter hvad der sker af udviklingen i løbet af de næste to år.



Det er tanken at baseenheden kommer til at ligge på en pris omkring de 200$ eller svarende til ca. 1200 kr.

