AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 08:37:38

[CES 2018] Asus ROG Bezel-Free Kit gemmer den grimme kant

Har du flere skærme stående ved siden af hinanden, og ofte er blevet irriteret over rammerne som mødes udgår et irritationsmoment i helheden, vil uden tvivl smile bredt over det nye tiltag fra Asus Republic of Gamers (ROG).

Har du flere skærme stående ved siden af hinanden, og ofte er blevet irriteret over rammerne som mødes udgår et irritationsmoment i helheden, vil uden tvivl smile bredt over det nye tiltag fra Asus Republic of Gamers (ROG).

Asus Republic of Gamers har fremvist et nyt Asus ROG Bezel-free Kit, som ifølge producenten passer til næsten alle skærme, også non-Asus produkter. Asus ROG Bezel-free kittet skulle benytte sig af brydning af lys, som skulle gøre skærmens rammer forsvinder rent visuelt som et slag med tryllestaven.



Som billedet viser, skulle det altså for dine dual eller triple screens setup til at virke som en helhed i stedet.



Via vores møde med Asus under CES messen, vil vi prøve at undersøge dette nærmere.

Vi har ikke kunne finde priser eller officiel lanceringsdato.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.