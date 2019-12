AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-01-23 10:16:00

[CES 2018] CES 2018 afsluttes med en lille opsamling.

Denne video markerer ender for vores CES 2018 dækning, og vi håber vi har indfriet jeres hunger for dækning i Danmark. Turen har været spændende for os på Tweak.dk, da vi har stiftet bekendtskab med mange fede produkter og nye samarbejdspartnere. Sidstnævnte bunder udi fede hardware reviews for Jer, og for vores vedkommen, besøg af mange nye gadgets.

Denne video er basalt set en opsamling på vores rejse til Las Vegas, hvor vi tager et kig på alternative produkter, og en tur ned af memory lane.

I 2018, vil vi besøge mange flere events med jer på sidelinjen, og har du forslag til events vi bør besøge, så tøv ikke med at række hånden ud efter os.

Se med på YouTube for den sidste afslutning.

Stor tak til Plantronincs, der har sponsoret vores tur til Las Vegas og CES.