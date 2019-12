AUTHOR :

[CES 2018] Corsair klar med flere CES nyheder

Første gang vi besøgte Corsair, var via deres officielle presse event, hvor de fremviste nye trådløse gaming produkter. Nu melder Corsair flere produkter klar i form af Corsairs H150i and H115i all-in-one liquid coolers samt en ny strømforsyning og nyt kabinet.

Starter vi med deres nye Corsair AX1600i, får vi præsenteret en 1,600 watt power PSU med 80 Plus Titanium certificering. For at kunne opnå denne certificering, kræves det over 94 procent effektivitet. Her til er AX1600i den eneste entusiast PSU, der inddrager Nitride transistorer.

Med i AX1600i kommer Corsair Link softwaren, som an overvåge ting som strømforbrug, temperaturer, rail forbrug og effektivitet m.v. Man kunne frygte, grundet den massive mængde strøm AX1600i kan producerer, at den ville fylde bag ladet på en lastbil. AX1600i er holdt nede på 200mm i længden, hvilket er imponerende.



Næste produkt på listen fra Corsair, er deres H150i Pro og H115i Pro AIO’er. Denne gang tilbyder Corsair dem med et spændende tiltag, Zero RPM Mode. Dvs. H150i Pro og H115i Pro stopper alle fans, når kravet til køling er minimalt. F.eks. som vi kender det fra grafikkort og idle-mode. Så her imødekommer Corsair os med hunger efter en lydsvag PC.



Corsair skriver følgende:



Based on our own priority of noise reduction, the H115i Pro and H50i Pro are not expected to be the highest performing coolers on the market in terms of quelling heat. Both are expected to perform great for their size and exhibit solid build quality but will not be topping the charts in raw performance.



Som rosinen i pølseenden kommer Carbide Series SPEC-OMEGA mid-tower ckabinet, så holder fast i producentens lidt asymetriske designstil og hærdet glas.



Som billederne viser, kan Carbide Series SPEC-OMEGA erhverves i rød, sort og hvid.



Corsair AX1600i - $449.99

Corsair H150i Pro - $169.99

Corsair H115i Pro - $139.99

Corsair SPEC-OMEGA - $99.99

