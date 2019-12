AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 11:01:27

[CES 2018] Dag 2 - Corsair i krig med ledninger og lidt fra Samsung og Sony

Den store åbning af CES 2018 i Las Vegas skydes i gang, og vi havde valgt at deltage på presseevent hos Corsair, hvor der naturligvis var fokus på gaming og dertilhørende gaming udstyr. Budskabet var hårdt og kontant fra manden på scenen ”Glem alt om kablet gaming udstyr” Corsair præsenterede lutter trådløse gaming produkter og deres nyt koncept ”three mode of operations”, som vi gennemgår i videoen.



Producentens fokus var på fire nye gamer produkter. K63 Wireless Mechanical, et, som navnet også angiver, trådløse tastatur, som er designet med blandt andet MX Red kontakter og baggrundbelyst taster. Andet skud i bøssen var selvsamme produkt – om ikke andet, når det kommer til navnet på produkter.

K63 kommer nemlig også i en lapboard version, som trækker gaming væk fra kontorstolen og ned i sofaen. Her er keyfeatures indbygget tastatur og mus en del af pakken. Lapboard delen kan kobles fra, hvilket altså betyder du dermed har to sæt i en. Ellers er alle specs m.v. de samme som på den normale K63 tastatur.



Corsair Dark Core RBG gamer musen stod også på programmet, som et passende supplement til tastaturet. Denne nye gaming mus understøtter blandt andet Qi wireless charging. Af andre features nævnes 16,000 DPI optisk sensor, customizable RBG lighting, 24 timers batteritid m.v.

MM1000 musemåtten blev trukket frem som sidste del af præsentationen fra Corsair. Første gang vi spottede den, var under Computex, men nu er MM1000 altså klar til butikkerne.

Sidder du på et relativt lille kontorbord, så er denne gamer måtte ikke retningen du skal gå i, da den fylder godt i landskabet. MM1000 er bygget med et felt, der kan oplade f.eks. din Corsair Dark Core RBG SE computermus.



Corsair havde meget andet med i tanken, men presse eventet havde især fokus på deres nye trådløse gamer produkter. Vi har dog et møde med Corsair i morgen, og her går vi en tand dybere ned i deres nye produkter til vores personlige dialog med dem.



Dagen stod også på Samsungs presse event, og her forventede mange præsentation af deres kommende smartphone flagskibe, S9 og S9 Plus. Det gav en lang næse retur, da Samsung holdt smartphone kortene ind til kroppen, og i stedet havde fokus på Smart Home enheder. Her vil 2018 bringe meget nyt med sig iflg. Samsung.

Producenten forklarede, at fremover vil op mod 90 % af alle deres enheder være forbundet med hinanden. Fra april 2018, kommer der en opdateret version af SmartThings appen, som samler alle deres smarte produkter. AI og Bixby stjal også en del af opmærksomheden, og Samsung forklarede vi inden 2020, ser en integration af AI og Bixby i alle deres enheder. Allerede fra 2018, bliver alle deres Smart Tv integreret med Bixby for at gøre vores hverdag lettere.



Sony fik også lidt af vores spartane tid, og Sony arbejder meget i samme bane som Samsung, at forbinde vores enheder for at hjælpe os i hverdagen. Her fremviste Sony blandt andet deres selvkørende bil koncept. Dog tiltrak deres kommende Smart Tv mest af vores opmærksomhed. X900F HDR TV, og her blev der fremvist eye candy for alle pengene.

Bonus info: CES Nyheder 2018

Nyd vores [CES 2018] Dag 2 - Corsair i krig med ledninger og lidt fra Samsung og Sony, og få et godt indblik i ovenstående.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.