PUBLISHED : 2018-01-10 14:53:59

[CES 2018] Dag 3 - Corsair Suite - Nye AIO kølere og kabinetter

Corsair er repræsenteret med en del nyt udstyr klar til 2018, og vi har allerede stiftet bekendtskab med deres nye trådløse gaming koncept, og deres nyt koncept ”three mode of operations”

K63 Wireless Mechanical tastaturet sammen med samme version som en lapboard version, som trækker gaming væk fra kontorstolen og ned i sofaen samt. Corsair Dark Core RBG gamer musen stod også på programmet, som et passende supplement til tastaturet. Den nyhed kan du læse om HER

Men mere var klar til fremvisning under vores personlige møde med producenten. H150i Pro og H115i Pro AIO’er blev fremvist, og denne gang tilbyder Corsair dem med et spændende tiltag, Zero RPM Mode. Dvs. H150i Pro og H115i Pro stopper alle fans, når kravet til køling er minimalt. F.eks. som vi kender det fra grafikkort og idle-mode. Så her imødekommer Corsair os med hunger efter en lydsvag PC.



Som rosinen i pølseenden kommer Carbide Series SPEC-OMEGA mid-tower ckabinet, så holder fast i producentens lidt asymmetriske designstil og hærdet glas.



Se vores video for yderlige information.



