AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12 13:02:45

[CES 2018] Dag 4 - MSI giver dig RGB LED lys i din computerskærm!

Skybrudsligende tilstande i ørkenbyen, skulle ikke forhindre os i at komme frem til vores møde med MSI. Forventningerne var blandt, da vi på forhånd viste paletter ikke ville omhandle nye bundkort og grafikkort, som vi nørder elsker,

Skybrudsligende tilstande i ørkenbyen, skulle ikke forhindre os i at komme frem til vores møde med MSI. Forventningerne var blandt, da vi på forhånd viste paletter ikke ville omhandle nye bundkort og grafikkort, som vi nørder elsker, men de lidt halvfesne forventninger blev gjort til skamme ved fremvisningen af nye gamer skærme og All-in-one gaming computere.



Som en af verdens største hardware producenter på markedet, er MSI naturligvis også til stede på CES. Af spændende nyt, havde de bl.a. nye kurvede gaming skærme med RGB LED lys med i tanken, som kan andet end bare se smart ud.



Optix MPG27C og Optix MPG27CQ, er to nye buet gamerskærme fra MSI. De er begge på 27 tommer, og begge designet med en krumning på 1800R. Optix MPG27C og Optix MPG27CQ understøtter begge 144 Hz refresh rate og en 1ms respons tid for den optimale gaming oplevelse.

Et kig i retning af tilslutningsporte afslører et ret stort udvalg: to HDMI porte, en DisplayPort, en USB-B samt to USB-A porte. Vi mangler dog integrationen af USB-C.



Den eneste basale forskel mellem Optix MPG27C og Optix MPG27CQ er opløsningerne. MPG27C kommer med et 1080p display, og MPG27CQ med 1440p “WQHD” display.



Begge skærme understøtter SteelSeries GameSense, som tilsyneladende er det nye hit blandt gamer monitorer. Her kommer RGB LED lyset også til direkte gavn, da det via softwaren kan programmeres, så det kan vise f.eks. hvor meget ammo du har tilbage i magasinet, eller hvor meget liv du har tilbage.



MSI Aegis Ti3 fik vi også fremvist, og den futuristiske hardwarepumpet gaming maskine, vil du enten elske eller hade konceptet i. Ikke desto er den spækket med toppen af poppen inden for hardware såsom dual GTX 1080Ti m.v., og åbner dermed op for noget hardcore gaming iklædt et kampklædt design.



Vi blev også præsenteret for kommende bærbare computere, som det lader til MSI designer i hård plast frem for metal. Dette tiltag kunne nemt sænke prisen, og kvaliteten er stadig i top, og jeg havde svært ved at se, om de var produceret med plast eller metal bone. Plast er også klart mindre følsom over for fedtede fingre.



Se resten af produktpræsentationen i videoen.