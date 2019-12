AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12 12:27:33

[CES 2018] Dag 4 - HyperX giver os RGB LED steder vi ikke vidste det manglede!

Vores tålmodighed er sat på hård prøve grundet ELENDIGE net forhold i Las Vegas. Det har givet os udfordringer mht. at få vores videoer sendt op i skyen, så vi kunne dele ud fra alt de fede på CES 2018.

Vi har været en tur forbi HyperX, og her var kodeordet under tvivl RGB for fuld udblæsning. For nogen, er RGB LED en pest, og for andre er det sød sød nektar, som ikke kan overdoseres. HyperX er på det sidste, og giver os på CES RGB LED lys helt nye steder.

Første RGB fix kommer via en opdateret version af deres Alloy Elite gaming tastatur, som basalt set er det samme bare iklædt en fræk RGB makeover. Om det er muligt at gøre et super veludført tastatur bedre ved at tilføje RGB, som skinner om kap med regnbuen, skal være usagt – men flot ser det ud.



Farveladen har også medført softwaren har fået en overhaling, så din personlige snit har komme til udfoldelse.



Næste ret på menuen kommer fra RAM platformen, hvor HyperX melder et full RGB RAM kit klar i Predator serien. 2017 bød allerede på samme kit, men producenten var ikke selv helt tilfreds med lys kvaliteten, så det krævede altså en 2018 version af regnbue is.



RGB integration i SSD, blev også fremvist under vores møde med HyperX folkene.

Det bliver dermed producentens første SSD med integration af RGB LED lys. De nye SSD baseret på 3D nand flash teknologi, og op til 512GB i første omgang. Tilføjelse af RGB LED, har dog en bagside, hvis man kan kalde det for en bagside. Disken bliver nemlig en anelse tykkere end modeller uden – men det er småting i det store billede. Ud over SATA og strømtilførsel, kræves det man koble et USB kabel på for at kunne styre lyset.



Ens for de SSD og RAM baseret RGB modeller, så gælder det, at alle lyskilder kan styres via RGB software til ASUS, GIGABYTE og MSI produkter.



Se resten af produktpræsentationen i videoen.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.