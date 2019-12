AUTHOR :

[CES 2018] Dag 6 - ASUS fremviser enorme og knap så enorme gaming skærme

CES 2018 er en done deal, men den kommende uge, kommer der stadig mange nyheder fra den afsluttede Las Vages event. Videoer står stadig på standby, og så laver vi en opsamling sidst på ugen, som tager os en tur rundt om de vigtigste CS 2018 nyheder.

ASUS havde en del spændende med til CES i år. Heriblandt nogle gaming skærme i det nye Big Format Gaming Displays format på hele 64 tommer. Med i pakken kommer 4K, 120 Hz, G.Sync, HDR, Ultra Low Latency, indbygget NVIDIA Sheilds m.v.



Især gaming monitorer fyldte en del på producentens fremvisning for os, og vi vil knokle indædt for at få deres nye super skærme forbi redaktionen til en rusketur. På trods af det kæmpe store format på 65 tommer, fremstod billedet knivskarpt i en 4K opløsning. Til desktopbrug, vil deres mega skærm nok komme til kort, da de færreste nok ikke vil bryde sig om så mange tommer lige ind i fjæset på kort afstand.



Men til sofa-gaming, streaming af film og serien, bring dat babe on!

Vi kunne ikke få en konkret dato for release fravristet dem, og det samme gælder den endelige pris på produktet.



I et andet format og prisleje, blev vi også præsenteret for deres kommende ROG Swift PG27UQ gamerskærm. En 144Hz 4K gaming monitor med HDR og quantum dot samt G.Sync. Denne ville klæde ethvert high-end gamer setup.



Som med ovenstående 64 tommer skærm, er releasedato og pris på ROG Swift PG27UQ stadig ukendt.



Mødet løftede også sløret for ASUS ROG Bezel-Free Kit, som er udviklet med henblik på at skjule samlingerne, når du har flere skærme stående op af hinanden ved hjælp af kalibreret prismer.

Det er faktisk lykkedes ASUS ret godt at tryller skærm-samlingerne bort, men det kræver så også skærmene i dit setup står præcist for at udnytte det.



Se nedenstående video og resten af nyhederne vi blev præsenteret for hos ASUS.

