PUBLISHED : 2018-01-15 09:15:15

[CES 2018] Dag 6 - Cooler Master fremviser nye AIO kølere til Threadripper og kabinetter

Cooler Master har været en fast bestanddel af Tweak.dk de sidste 10 år, og vi tester mere eller mindre alle deres komponenter på redaktionen. Det skal naturligvis resultere i et fremmøde på deres stand, og dermed et indblik i hvad 2018 bringer med sig fra årets start.

Helt i tråd med deres navn, havde Cooler Master en række nye kølere med sig, og deriblandt nye AIO løsninger. ThreadRipper har i den grad sendt efterspørgelsen på AIO produkter i vejret, og her er Cooler Master klar til at imødekomme efterspørgelsen med nye spændende køleløsninger. Det kommer i form af en udvidelse til deres nuværende MasterLiquid serie med en 280mm og en 360mm, ML280 og ML360 TR4 editions.



RGB LED lys, er også med i konceptet fra Cooler Master, men denne gang dækker hele køleblokken overfladen på ThreadRipper processoren for maksimal køling af AMD’s super processor. Der kommer også et par lillebrødre, ML120 og ML240, som denne gang kommer med digital RGB LED på både blæser og pumpe.

Cooler Master MasterLiquid ML 204 Smart, som ud over det indbyggede lys – også har en thermal sensor indbygget. Denne holder fast øje med temperaturen i dit system, og lader lyset påvirkes af omtalte. På Smart udgaven, får man også lys på begge sider af radiatoren. Som en lille bonus, kan logoet på toppen af køleren vendes efter eget ønske, hvilket resultere i du aldrig mere skal lide under skammen med et logo der vender på hovedet i ens computer, thumbs up Cooler Master.



Er du mere til old-school luftkøling, så dækker Cooler Master også din røv her. De medbragte deres nye UFO Master RG100M, som vi første gang stiftede bekendtskab med på Computex 2017. Her må hovedingredienserne være alternativ udseende og RGB LED lys. I samme segment kommer også deres MA410M, en klassisk towerkøler krydret med digital RGB LED lys inkluderet.

En tur forbi deres 2018 kabinetter skulle vi også, og her har Cooler Master bunker af nyheder på vej. Her tiltræk især deres kommende opdaterede version af MasterCase H500P.

Her har producenten især haft fokus på kritikken for sidste release, køling, og på 2018 modellen optimeret med blandt andet en mesh front for bedre airflow. MasterCase H500P bringer også en smartere måde at tilgå strømforsyningen på med sig.



Dette og meget mere gemmer sig til dig i nedenstående video.