[CES 2018] Ford i samarbejde med Postmates

Ford har startet et nyt samarbejde med Postmates, og det kan godt gå hen og blive banebrydende.

Ford er en af mange bilfirmaer, der er blevet ret seriøse omkring arbejdet med selvkørende bil-teknologi.

Ford har i den forbindelse valgt at gå i samarbejde med flere forskellige firmaer, der kan være med til at teste teknologien i den virkelige verden.

En af dem er Postmates, der under Consumer Electronics Show 2018 blev bekræftet som ny samarbejdspartner med Ford.

Sammen skal de to firmaer nu forsøge at udgive en teknologi, der kan give folk muligheden for at bestille en selvkørende bil.

Postmates er en velkendt bestillings og leverings-app, der allerede bliver brugt at talrige mennesker.

