AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-11 13:40:43

[CES 2018] High-end gaming står på programmet for MSI på CES

High-end gaming står på programmet for MSI på CES sammen med nye curved gaming skærme, og så går det ikke noget alt har en lækker indpakning som vi kender fra MSI. Vi har naturligvis været en tur forbi deres stand på CES, og en video på vej til jer. Indtil den er redigeret, tager vi en rundtur på tekst og billeder.



Et nyt Z370 Godlike Gaming er på vej sammen med blandet en opdateret version af deres desktop gaming og flere andre nyheder.



Starter vi med et kig på deres nye gamer skærme, så finder vi denne gang Optix MPG27C og Optix MPG27CQ. De to nye buet gamerskærme fra MSI, er på 27 tommer, og begge designet med en krumning på 1800R. Optix MPG27C og Optix MPG27CQ. Understøtter begge 144 Hz refresh rate og en 1ms response time for den optimale gaming oplevelse.



Et kig i retning af tilslutningsporte afslører et ret stort udvalg: to HDMI porte, en DisplayPort, en USB-B samt to USB-A porte. Vi mangler dog integrationen af USB-C.



Den eneste basale forskel mellem Optix MPG27C og Optix MPG27CQ er opløsningerne. MPG27C kommer med et 1080p display, og MPG27CQ med 1440p “WQHD” display



Begge skærme understøtter SteelSeries GameSense, som tilsyneladende er det nye hit blandt gamer monitorer.



Et skridt videre i MSI nyhederne fra CES 2018, bringer os frem til deres Gaming Desktops, Trident 3 Arctic 8th-gen. Her er der ikke meget nyt under solen. Trident 3 Arctic er sammen med Infinite X og MSI Codex, producentens 2018 serie, som dermed bygges med Intels 8th-gen processorer og Nvidia GTX 1080 og 1080Ti.



Dermed trækker MSI deres populære Infinite X op i 2018 regi som inkluderer MSI GeForce GTX 1080 Ti, Core i7 -8700K, 16GB RAM, Silent Storm Cooling 3 PRO køling.



Med på Infinite X kommer også ni USB porte, samt en USB-C port. Det forlyder, at MSI Aegis Ti3 i 2018 klæder også er på trapperne.



Med på CES 2018 fra MSI kommer også deres “Godlike” gaming bundkort, som tilmed har vundet CES 2018 Innovation Award Honoree. Et gamerbundkort SPÆKKET med alle features fra øverste hylde. Du kan læse mere om Z370 GODLIKE GAMING her

Vi ser frem til at kunne fremvise vores video fra mødet med MSI.