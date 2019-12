AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-01-22 10:50:00

[CES 2018] In Win med nyt tower case og lidt til de mindre systemer.

CES dækningen lakker mod enden, men vi skal naturligvis lige forbi hos In Win. En producent, som i den grad har lavet innovative computerkabinetter gennem tiden.

CES dækningen synger på sidste vers, men ikke før vi lige har været et smut forbi hos In Win, der havde lidt lækkert med til CES. Heriblandt blev vi fremvist både fra den store formfaktor, og bestemt også en mindre. Ens for alle var dog en lækkerhedsfaktor, som vi altid kender det fra In Win.

Vi vil arbejde mre på at trække In Win ind påm testbænken gennem 2018.

I den lille afdeling, havde In Win deres A1 kabinet med, som er en kombination af aluminium, glas og RGB LED lys.

In Win viste også en tidlig model af deres nye 915 kabinet, som kommer med et noget anderledes design og indbygge motoriseret top.

Tak til Plantronincs for at sponsorer vores tur til CES, som gjorde det muligt at sende nyheder hjem direkte fra Las Vegas.