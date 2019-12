AUTHOR :

[CES 2018] Intels CEO havde kendskab til sikkerheds problemet før han solgte hans aktier

Ankomsten af Spectre og Meltdown, har i den grad sendt rystelser gennem hardware industrien både hos kunder og producenter.

Under Intels CES keynote, omtalte deres CEO, Brain Krzanich, at Intel skulle lappe på op imod 90 procent af alle frigivne processorer, som Intel har sendt på markedet de sidste fem år. Denne patch er en løsning som krævende omgående handling. De sidste ti procent håndteres inden udgangen af januar 2018.



En af de værste potentielle problemer forbundet med omtalte patch, er påvirkningen af

performance, som potentielt kommer i kølvandet på især Spectre.

Her er Brain Krzanich klar i spyttet og forklarer:



“We believe the performance impact of these updates is highly workload dependent,” said Krzanich, adding that “some workloads may experience a larger impact that others, so we’ll continue working with the industry to minimize the impact on those workloads over time.”

På trods af den potentielle sikkerhedsbrist og nedgang I performance, så melder Intel pt. hus forbi.



“As of now, we have not received any information that these exploits have been used to obtain

customer data. We’re working tirelessly on these issues to ensure it stays that way.”

Brain Krzanich kom dog heller ikke med nogen synlig undskyldning for denne fatale sikkerhedsfejl, men kommenterede i stedet på den hurtigere handling fra deres samarbejdspartnere, som blev påvirket af sagen. Han omtalte det som “remarkable”



I same omgang forklarende Brain Krzanich, at dem med ”nyere processorer” ikke skulle vente længe på en patch, var ventetiden stadig uvist for dem med lidt ældre processorer.

Han kom ikke ind på der i sidste uge blev postet artikler, der indikerede Krzanich havde solgt private Intel aktier for en kæmpe millionbeløb, mens hans øjensynligt havde kendskab til sikkerhedsproblemet.



Denne artikel kan du blandt andet læse HER

