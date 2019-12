AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-08 09:19:10

[CES 2018] LG fremviser et yderst fleksibelt 65 tommer OLED TV

Det er over fire år siden LG første gang fremviste deres første 18 tommer OLED Smart TV, som kunne rulles sammen som en avis. I samme omgang proklamerede LG fortsat udvikling i samme retning, da det på daværende tidspunkt mest af alt var henvendt som en gimmick og showcase.

Som tiden er gået, er der kommet flere producenter på markedet, som forsker i bøjelige TV skærme, som f.eks. Samsung. Tro mod deres ord, har LG som en del af CES messen i Las Vegas nu fremvist et Smart TV, som praktisktalt kan rulles sammen.

Siden da, har LG konceptet dog har vokseværk, og anno 2018, er den tidligere 18 tommer OLED skærm vokset til en 65 tommer OLED skærm, som er så fleksibel, at den kan rulles sammen som et stykke papir. Dermed kan du altså rulle skærmen sammen, når du ikke længere skal bruge den. Det skal nævnes, at det stadig er på koncept-basis, men mon ikke vi en dag ser konceptet i fuld flor i butikkerne i en afpudset forbruger model.

