[CES 2018] Mandagens fedeste fokusprodukter

Tirsdag er første konkrete CES 2018 messe dag i Las Vegas. Tweak.dk ankom søndag, og siden er tiden gået med anskaffelse af pressekort, NVIDIA’s event, og det vanlige sneak peak event, som typisk er non-konsumer relateret, hvor fokus er på alverdens mindre tech baseret elektronik.

Vi så alt fra bækkenbundstrænere, små Ai robotter, VR headsets, og generelt bare fik en snak med andre repræsenteret medier. NVIDIA afholdte deres proklamerede Keynote, og har løftede de sløret for Big Format Gaming Displays (BFGDs), 64 tommers 4K HDR gaming display, som blandt andet vil inddrages hos samarbejdspartnere som Acer, Asus, og HP. Læs resten af den nyhed HER





De store fisk i vandet, Samsung, Google, LG, Sony, HTC, er så småt begyndt at røre på sig, og desto længere vi kommer i gang med CES 2018, desto flere spændende produkter dukker der uden tvivl frem fra deres rækker.



ZenFone Max Plus så dagens lys, og som ASUS omtaler, er i stand til at kunne tilbyde nonstop internetsurfing i 21 timer, eller nyde 13 timers videounderholdning nonstop. ZenFone Max Plus bygges med et 5,7 tommer 1,080 x 2,160 18:9 display, et dual kamera setup på bagsiden med 16MP f/2.0 linse, og et 8MP kamera på forsiden. Under den smukke overflade finder vi en 1.5GHz octa-core processor, 3GB eller 4GB RAM alt efter variant, og op til 64GB lager.

Credit - ASUS

Sidstnævnte kan udvides via microSD. ASUS har også valgt at udstyrer ZenFone Max Plus med fingeraftrykslæser.

ZenFone Max Plus præ-installeres med Android Nougat krydret med deres egen ASUS ZenUI 4.0.

Det forlyder en 32GB version er i produktion, som dog kun lanceres i USA i løbet af februar til en pris af $229.

Endnu et skud fra ASUS kommer i form af deres nye ZenBook 13, en Windows 10 baseret bærbar, som er i stand til at tilbyde op til 15 timers driftstid på en opladning. Vægten på den lille skønhed er holdt nede på 985 gram.

Credit - ASUS



Specifikationerne på ZenBook 13 dækker Intels 8th generation Intel Core i7 CPU, Nvidia GeForce MX150 GPU (2GB), 16GB RAM samt en 1TB PCIe SSD. Her til har ASUS haft fokus på lyden i deres nye ZenBook 13. Denne gang drager de nytte af et samarbejde med Harman Kardon. Af andre specifikationer værd at nævne på ZenBook 13 er et 4K UHD (3,840 x 2,160) touchscreen display.

Af tilslutninger finder vi to USB-A 3.1 porte, en USB-C 3.1 port, en fuldfed HDMI port, en a microSD kortlæser, en fingeraftrykslæser, Bluetooth 4.2 og 2.2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi.

Priserne og tilgængelighed er stadig ukendt. Et gæt på officiel release er i Q1.



Lad os sige det med det samme, fremvisning af nye smart TV vil uden tvivl fylde meget på CES 2018, og vi har allerede set præsentation af Samsungs The Wall, er et 146 tommers modulært TV og LG fremviser et yderst fleksibelt 65 tommer OLED TV, men her stopper legen ikke. Panasonic blander sig også med de andre store drenge i klassen, og producenter melder FZ950 og FZ800 OLED klar til kamp.

Mange velansete medier kalder netop FZ950 og FZ800 OLED nogle af de bedste 4K, HDR fjernsyn på markedet pt.



Med på vejen kaldes modtager begge modeller teksten "as used in Hollywood", som skulle indikere, at FZ950 og FZ800 OLED er klar til at være fundamentet til at se de store Hollywood titler via. Disse modeller skulle være afløser for populære modeller som Panasonic EZ1000, som i den grad har høstet anerkendelse.



Med i puljen kommer integrationen af Panasonics HCX processor, som pepper tilbuddene med nye fede features, som f.eks. billede optimering, HDR Brightness Enhancer, som understøtter det nye HDR10+ format. For at runde denne del af, så er både FZ950 og FZ800 OLED produceret med et Panasonic panel, der i stand til at tilbyde en responsetid på 20ms – altså det hurtigste Panasonic panel på markedet.

Credit - Panasonic

Priserne er stadig ukendt, men de forventes på markedet i foråret 2018.

Denne opsamling runder mandagen af mht. CES, og vi byder igen i morgen inden for til CES 2018 dækning.

