PUBLISHED : 2018-01-08 15:22:39

[CES 2018] NVIDIA GeForce NOW Cloud gaming service annonceret til PC

Langt om længe ville mange mene, men ikke desto mindre har NVIDIA officielt lanceret deres NVIDIA GeForce NOW Cloud gaming service annonceret til PC.

Langt om længe ville mange mene, men ikke desto mindre har NVIDIA officielt lanceret deres NVIDIA GeForce NOW Cloud gaming service annonceret til PC. Med knapt et år undervejs, har vejen til release bestemt ikke været uden bump undervejs, men NVIDIA har valgt at benytte sig af CES hypen til lift-off.



NVIDIA GeForce NOW Cloud gaming service byder på omkring 50 PC spil til betalende kunder, og en af de fede features ser med forbruger brillerne, er muligheden for at kunne gå i gang med at spille så snart du har erhvervet det spillet. Sagt med andre ord – du behøver ikke vente på spillet downloader – det er ren pay and play.

Allerede i sommeren 2017, fik Mac-brugerne lov til at fornøje sig med NVIDIA GeForce NOW Cloud gaming service, og dermed bliver PC segmentet i denne omgang sidste skud på stammen. Skal deres NVIDIA GeForce NOW Cloud gaming service udnyttes fuldt ud, så tilråder NVIDIA en internetforbindelse på 25Mbps og op, for at kunne udnytte fordelen med 1080p og 120Hz.



NVIDIA skriver:



“All you need to do to get started is download and install the GeForce NOW app, create an account and set up new games. All patching, game configuring and driver updates are automatically Managed by the GeForce NOW cloud servers, allowing you to concentrate on the gameplay”

“Our service allows you to select games from your personal library of PC titles or purchase new ones from the digital store of your choice, like Steam and Uplay for PC. The system currently supports any Mac system running macOS 10.10 or better and even allows you to play on your Mac without the need to worry about installing Bootcamp, Parallels or similar. GeForce NOW uses the latest NVIDIA GeForce GTX graphics cards allowing you to play demanding new AAA games on your older Mac or PC hardware without any issue”



Nedenstående video giver et indblik i NVIDIA GeForce NOW Cloud gaming servicen.

