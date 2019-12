AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-08 13:34:51

[CES 2018] Ny Intel NUC mini PC med Radeon grafikkort fremvist

Intel har luftet en ny Intel NUC mini PC med Radeon grafikkort. Lanceringen bliver en del af deres nye Intel NUC Hades Canyon mini PC systems, som udstyret med Intels 8th-gen Intel Core chips og dermed AMD Radeon Vega grafik.



Der forventes lancering af to modeller, NUC8i7HNK, en mini PC med en 65W Core i7-8705G processor, der understøttes af et Radeon RX Vega M GL grafikkort. Her prissætter Intel til $799. Et step op I budgettet giver mulighed for NUC8i7HV til $999, som resulterer i en NUC8i7HVK udstyret med en 100W Core i7-8809G processor og et Radeon RX Vega M GH grafik.



Af features og tilslutninger finder vi to Thunderbolt 3 porte, to HDMI porte, to DisplayPore, to Gigabit Ethernet porte, en USB 3.1 Type-C port, seks USB 3.0 porte, samt SD kortlæser, headset jack og TOSLINK combo jack til 7.1 channel audio.

Liliputing og Brad Linder fremviser lidt eyecandy på CES.



Der understøttes også 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2. Toppen prydes af en omgang justurbar RGB LED lys, og et cranium præget emblem, som billedet afslører.



Intel skriver:



“Our new Intel NUC systems offer users up to 3 times the gaming performance when compared to the older Skull Canyon NUC systems launched last year”



Pris og release er stadig ukendt.

